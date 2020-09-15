Samsun'da karantinayı ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Samsun'da karantinayı ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi

Samsun'da karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 13 kişi yurda yerleştirildi.

Samsun'da karantinayı ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi, System.String[]

Samsun'da karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 13 kişi yurda yerleştirildi.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovit 19) testi pozitif çıkan ya da bu kişilerle temaslı olup evinde karantinada olması gerekirken dışarıda olduğu saptanan 13 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdunda ücreti kendilerinden karşılanmak üzere karantinaya alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kişiler hakkında Samsun Valiliği tarafından TCK 195. madde uyarınca suç duyurusunda bulunularak, idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Vali Zülkif Dağlı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlar çerçevesinde karantina koşullarını ihlal eden kişilerin tespit edilerek, KYK'ya bağlı yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.

Dağlı, "Maalesef daha uygulamanın ilk iki gününde karantina kurallarını ihlal eden 13 vatandaşımızı yurtlarımıza yerleştirmek ve haklarında TCK 195. madde uyarınca suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldık. Bu kişilerden 4 tanesi pozitif hasta, 9 tanesi ise pozitif hastalarla temaslı kişilerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Karantina ihlali yapanların 4'ünün kamu kurumlarında yapılan HES kodu kontrolü sırasında, 7'sinin emniyet güçleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, 2'sinin de Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından yapılan ev ziyaretlerinde tespit edildiğine vurgu yapan Dağlı şöyle devam etti:

"Yurtlarda misafir ettiğimiz vatandaşlarımızın günlük sağlık kontrolleri ve muayeneleri Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan 1 hekim, 5 yardımcı sağlık personeli olmak üzere 6 kişilik bir ekip tarafından, temizlik, lojistik ve beslenme hizmetleri ise AFAD ve Kızılay yetkililerimiz, güvenlik kontrolü ise İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor."

Yurtlarda misafir edilen vatandaşların sayısının artmamasını temenni ettiklerini vurgulayan Dağlı, şunları kaydetti:

"Kurallara uyulmaması durumunda Samsun Valiliği olarak gerekli tüm önlem ve tedbirleri alma noktasında tereddüt etmeyeceğimizin de tüm kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum. Virüsü ancak maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarımıza uygun bir hayat biçimi sergileyerek, etrafımızda buna uymayan dostlarımızı arkadaşlarımızı gördüğümüzde de onları uyararak yenebiliriz."

Samsun Valiliği, Karantina, Samsun, Kredi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 16:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da karantinayı ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

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