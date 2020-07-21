Samsun'da Kovid-19 sürecinde 3 karaciğer nakli yapıldı - Son Dakika

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 3 hastaya karaciğer nakli yapıldığı bildirildi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, yaptığı açıklamada, hastanelerinde Kovid-19 sürecinde karaciğer nakillerine ara vermeden devam ettiklerini vurguladı.

Koronavirüs salgınının yoğun olduğu dönemde organ nakli bekleyen 3 hastaya karaciğer nakledildiğini belirten Bilgiç, nakillerde emeği geçen hekim ve sağlık çalışanlarını tebrik etti.

Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Özşay liderliğindeki ekip tarafından yürütülen karaciğer nakillerinin hastane adına önemli bir başarı olduğuna işaret eden Bilgiç, "2020 yılı bitmeden, sadece kadavradan değil, canlıdan karaciğer nakli yapabilmek için gerekli uzman ve teknik altyapının tamamlanması için çalışmalara başlandı." ifadesini kullandı.

Özşay ise organ nakli bekleyen birçok hasta bulunduğuna dikkati çekerek, "Sağlık Bakanlığının pandemi sürecinde yayınladığı ve organ nakillerinde uyulması gereken tedbirler çerçevesinde gerçekleşen başarılı nakillerden sonra hastalar iyileşerek taburcu edildi." açıklamasında bulundu.