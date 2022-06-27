Olay, Çarşamba ilçesi Tilkili Mahallesi'nde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. (39) ve N.Ç. (33) adlı kadının içinde bulunduğu minibüse tabanca ve tüfekle silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılırken, saldırganlar kaçtı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili İ.T., A.K., O.Ç. ve E.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da minibüse silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

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