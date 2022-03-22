Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

22.03.2022 22:58
Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada, yoldan geçen yaya ayağından vurularak yaralandı.

Samsun'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada, yoldan geçen yaya ayağından vurularak yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Fenk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatih T. ile Kudret S. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Fatih T. yanında bulunan silahıyla sokak ortasında ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun yoldan geçmekte olan Bayram Y.'nin ayağına isabet etti. Olayın 112 Acil Servis ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olay yeri inceleme çalışmaları sonucunda, silahtan çıkan kurşunların iki iş yerinin camına ve tavanına isabet ettiği tespit edildi. Polis, şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. - SAMSUN

Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı
Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

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Samsun, Polis, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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