Arkadaşının yerine işe gitti, onun yerine vuruldu

Samsun'dabir kişi silahla vurmak istediği nakliyatçı yerine yanlışlıkla onun yerine aynı araçla iş yapan başka bir nakliyatçıyı vurdu.

ARKADAŞININ YERİNE İŞE GİTTİ, TANIMADIĞI KİŞİLERCE VURULDU

Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki nakliyatçı R.K., silahlı saldırıya uğrayarak sol ve sağ bacağının 5 yerinden vurularak yaralandı. Yaralı şahıs Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. R.K., kimseyle husumeti olmadığını ve saldırganı tanımadığını ifade etti.

YANLIŞ KİŞİYİ VURMUŞ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen 22 yaşındaki M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis yaptığı araştırmada, M.S. adlı nakliyatçının olaydan bir gün önce tanımadığı şahıslar ile aralarında kavga yaşadığı, söz konusu şahısların M.S.'ye silahlı saldırı için M.K.'yi gönderdiklerini ortaya çıkardı. M.S.'nin kavganın ertesi günü işi nedeniyle aracını başka nakliyatçı olan R.K.'ye bıraktığı, olay yerine giden M.K.'ninM.S. zannettiği R.K.'yi yaraladığını tespit etti.

TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli şahıs, olay yerinde 5 kişinin kendisine saldırdığını ve kendini korumak için ateş ettiğini iddia etti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.L., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.