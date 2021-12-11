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Samsun'da "Yaşamı ve Umudu Birlikte Koruyacağız" paneli düzenlendi - Son Dakika

Samsun'da "Yaşamı ve Umudu Birlikte Koruyacağız" paneli düzenlendi

11.12.2021 13:36
Samsun'da "Yaşamı ve Umudu Birlikte Koruyacağız" paneli düzenlendi

Samsun'da, Atakum Belediyesi ile Türk Kadınlar Birliği Samsun Şubesi iş birliğinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "Yaşamı ve Umudu Birlikte Koruyacağız" paneli gerçekleştirildi.

Samsun'da, Atakum Belediyesi ile Türk Kadınlar Birliği Samsun Şubesi iş birliğinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "Yaşamı ve Umudu Birlikte Koruyacağız" paneli gerçekleştirildi.

Türk Kadınlar Birliği Samsun Şube Başkanı Ayşe Çubukçuoğlu, Atakum Belediyesi Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, Birleşmiş Milletlerin 1999 yılında 25 Kasım'ı kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü ilan ettiğini söyledi.

Dünyada yapılan bir araştırmada ruhsal hastalıkların erkeklerden daha çok kadınlarda görüldüğünün belirlendiğini anlatan Çubukçuoğlu, "Depresyon, kaygı bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, kadınlarda iki kat daha fazla kendini gösteriyor. Kadınların ne yapması, nasıl davranması, ne kadar eğitim alacağı, parasını nasıl harcayacağı, nasıl giyineceği, kiminle evleneceği, hatta kaç çocuk doğuracağı gibi yaşamın temel belirleyicileri bile aile içindeki erkekler tarafından dikte ediliyor. Kadına yönelik şiddet sonucunda kadınların bedensel, ruhsal, cinsel ve üreme sağlıkları bozulmakta, hatta gebelik ve annelik dönemlerinde sağlık problemleriyle karşılaşmaktadırlar. Araştırmalar, yoksul, az okumuş, ekonomik özgürlüğü olmayan kadınların daha çok şiddete maruz kaldığını göstermektedir. Bu yüzden kadınların, kız çocuklarının eğitimi önemli ve zaruridir." ifadelerini kullandı.

Çubukçuoğlu, kadına yönelik şiddetin azaltılmasının tek yolunun kadınların sosyal konumlarını yükseltmekten geçtiğine işaret ederek, "Bunun için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması önemli ve gereklidir. Şu an yargıda olan pek çok kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz davalarının etkin şekilde yürütülmediği, hatta haksız tahrik ya da iyi hal indirimleri uygulanarak suçları daha çok cesaretlendirme şekline dönüştüğünü görüyoruz." dedi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise insan hakkının doğuştan elde edilen, insan olma özelliklerinden kaynaklanan bir hak olduğunu vurgulayarak, "Kadın hakkı, çocuk hakkı ve diğer insanı insan yapan değerler, insan hakları şemsiyesi altında derlenip toparlanmıştır. İnsan hakkı genel bir kavramdır. Hem bizim yasalarımızda koruma altına almıştır hem de uluslararası hukukun koruması altındadır ama asıl korunması gereken çocuk ve kadın haklarıdır. Buna da sadece mevzuat ve uluslararası sözleşmeler yetmez, farkındalık ve örgütlenme gerektirir." diye konuştu.

Daha sonra uzman psikolog Saime Çağlı, Samsun Şiddet Önleme ve İzleme Merkez (ŞÖNİM) Müdürü Tuğba Talay Tacar ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Biriminde görevli polis memuru Esra Baloğlu, panelde sunum yaptı.

Vedat Türkali, Depresyon, Samsun, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 'Yaşamı ve Umudu Birlikte Koruyacağız' paneli düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da "Yaşamı ve Umudu Birlikte Koruyacağız" paneli düzenlendi - Son Dakika
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