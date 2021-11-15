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Samsun'daki şok uygulamada aranan 63 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'daki şok uygulamada aranan 63 kişi yakalandı

15.11.2021 11:10
Samsun'daki şok uygulamada aranan 63 kişi yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen şok uygulamada çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.

Samsun'da gerçekleştirilen şok uygulamada çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 12-15 Kasım tarihlerinde sabit ve şok uygulama yaptı.

Yapılan uygulamalarda 26 bin 603 kişinin HES Kodu sorgulamasını yapan ekipler, izolasyon kuralını ihlal eden 1 pozitif, 6 temaslı kişi hakkında işlem yaptı. Ayrıca 27 bin 213 şahsın GBT sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheliyi yakaladı.

Şok uygulamalarda, 408 iş yeri kontrol edildi, 7 tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 87 tabanca fişeği, 36 kesici alet, 133,87 gram esrar, 1 kilo 86,39 gram sentetik uyuşturucu, 902 sentetik ecza hap, 17 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Trafik yönünden sabit yol uygulamalarında ise 12 bin 561 araç ve sürücü kontrol edildi, 3 bin 12 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı ve 156 araç trafikten men edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tragger, Samsun, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'daki şok uygulamada aranan 63 kişi yakalandı - Son Dakika


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