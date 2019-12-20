Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, okul servis araçlarının denetimine katıldı.

Çakallı bölgesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde öğrencilerin huzur ve güvenliğinin önemine dikkati çeken Şenay, taşımalı sistemle öğrenci taşıyan okul servis araçlarının denetiminde zaman ve mekan gözetmeyeceklerini söyledi.

Araçta bulunması gereken evrak, malzeme ve aracın durumu ile lastiklerinde inceleme yaparak sürücülere bilgilendirmede bulunan Şenay, "Öğrenciler sizlere emanet. Son olarak Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada 2 öğrencimizin yaşamını yitirmesi bizleri derinden üzdü. Amacımız sizlere ceza yazmak değil. Kapım, telefonum günün 24 saatinde herkese açık. Sorun olduğunda bize başvurabilirsiniz." dedi.

Denetime İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de bulundu.

"Kadına Şiddetle Mücadele" Toplantısı

Kavak Kaymakamlığınca "Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele" Toplantısı düzenlendi.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kadınların sadece fiziksel değil, psikolojik, ekonomik, cinsel olarak da şiddete maruz kaldığını söyledi.

Katılımcıların toplantıya ilişkin görüş ve önerilerini bildirmelerinin ardından kadına karşı şiddeti doğuran ve devamlı hale getiren olumsuz tutum ve davranışları ortadan kaldırmak için sosyal farkındalık oluşturulması, kadınların eğitim ve iş hayatında desteklenmesi ve tüm okullarda ve halka yönelik eğitimler düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem ile Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü ve Kavak Sivil Toplumla İlişkiler Şefliği yetkilileri katıldı.

Ladik HEM avcı eğitim kursu açacak

Ladik Halk Eğitim Merkezince (HEM) avcı eğitim kursu açılacağı bildirildi.

Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, AA muhabirine, 25 Aralık'ta açılacak 32 saat süreli kursa 18 yaşını tamamlamış, okur yazarlığı bulunan, sağlık durumu kurs programına katılmasına elverişli olma şartlarını taşıyan herkesin katılabileceğini söyledi.

Kursa katılmak isteyenlerin Halk Eğitim Merkezine gerekli belgelerle başvurması gerektiğini aktaran Ayyıldız, "Avcılık belgesi bulunmayan vatandaşlarımızın talebi üzerine kursu açmayı kararlaştırdık. Kurs bitiminde başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek." diye konuştu.

Bafra Çeltik Komisyonu üyesi seçimle belirlendi

Bafra'da Çeltik Komisyonu üyeliği için Kaymakam Cevdet Türkmen'in talimatı doğrultusunda seçim yapılması kararlaştırıldı.

Bafra Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen seçimde, 2 bin 10 çeltik üreticisinden bin 182'si oy kullandı. 5 adayın yarıştığı seçimde 452 oy alan Şükrü Derebey, üyeliğe seçildi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Çeltik Komisyonu üyeliğine bugüne kadar yönetim kurulu kararıyla 3 senede bir atama yapıldığını belirterek, Kaymakam Türkmen'in talimatı doğrultusunda bu yıl ilk kez seçime gidildiğini söyledi.