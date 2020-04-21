Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Şenay, ilçede salgınla mücadele kapsamında önlemleri artırdıklarını belirterek, vatandaşlardan evlerinden gereksiz yere çıkmamalarını ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmelerini istedi.

Koronavirüs salgını ile mücadele edilmesi halinde başarı elde edilebileceğine dikkati çeken Şenay, "Vatandaşlarımıza hizmet amacıyla oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Grubu 7 gün 24 saat görevi başında. Vatandaşlarımızdan aldığımız talep anında yerine getiriliyor. Buna rağmen özellikle bazı gençlerimizin, 'Biz genciz, bize bir şey olmaz' şeklinde sözler söyledikleri duyumunu alıyoruz. Gençlerimize de dikkatli davranmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Şenay, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre işlem yapılacağını, suç teşkil eden davranışlara da Türk Ceza Kanunu kapsamında adli işlemlerin başlatılacağını kaydetti.

Kavak Halk Pazarı çarşamba günü kurulacak

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, perşembe günleri kurulan halk pazarının bu hafta çarşamba günü kurulması kararını aldıklarını bildirdi.

Şenay, ilçede halk pazarının kurulduğu 23 Nisan Perşembe gününün koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ilk gününe denk gelmesi nedeniyle bu hafta için 22 Nisan Çarşamba gününe alındığını söyledi.

Şenay, uygulama ile esnafın elindeki sebze meyve gibi ürünlerin ziyan olmaması ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Ladik'te koronavirüs tedbirleri

Ladik Belediye Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin artırıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, bir yandan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sağlık ve hijyen denetimlerini aralıksız şekilde sürdürürken, diğer yandan da belediyenin ürettiği maskeleri ücretsiz olarak esnafa dağıttığını söyledi.

Vatandaşların sağlığını ön planda tutarak çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını vurgulayan Özel, "Salgın dolayısıyla koruyucu maske üretimine başladık. Bunları esnaf ve vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu sırada da sağlık ve hijyen ile sosyal izolasyon ve mesafe konusunda uyarılarda bulunuyoruz." diye konuştu.

Havza'da temizlik çalışanlarına tatlı ikramı

Havza ilçesinde bir kişi, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline tatlı ikramında bulundu.

İsmini vermek isteyen bir kişi, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünü arayarak, çalışan personele kişi başı yarım kilo tulumba tatlısı ikram ettirdi.

Tatlı ikramında bulunan kişi, gece saatlerinde balkonundan dışarıyı izlerken çalışanların dezenfeksiyon ve çöp toplama çalışmalarına şahit olduğunu anlatarak, "Kardeşlerimizin bu fedakar çalışmaları beni çok etkiledi. Kendimce onlara destek olmak, moral motivasyonlarına katkıda bulunmak ve ağızlarını tatlandırmak adına böyle bir karar aldım. Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir'e ve mesai mefhumu göstermeden fedakarca çalışan tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında çalışmaların ara vermeden devam ettiğini vurgulayarak, "Çalışmalarımızın vatandaşlar tarafından takdir edilmesi ve bu şekilde onurlandırılmamız bizleri daha fazla motive etmekte. Kendisine Belediyemiz ve personelimiz adına çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Havza'da 30 bin maske dağıtıldı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, koronavirüs ile mücadele kapsamında bugüne kadar 30 bin maske dağıtıldığını bildirdi.

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada ilçede bulunan sebze ve meyve pazarı ile süt ve süt ürünleri pazarında oluşturulan 5 giriş ve çıkış noktasında ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Kontrol noktalarında vatandaşların tek tek ateşleri ölçüldü.

Pazarların kuruluş saatlerinde başlayan çalışmada ilk etapta pazar esnafına maske dağıtılırken ve uyarıcı levhalar da verildi.

Pazar yerlerinde maske ve eldiven takılması, sebze ve meyvelerin müşteriler tarafından seçilmemesi, sosyal mesafe ile genel hijyen kurallarına uyulması ve çöplerin çöp konteynırlarına atılması konularında uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca kullanılmış eldiven ve maskeler için özel atık kutuları konulurken, dezenfeksiyon noktaları oluşturuldu ve çöp konteynerlerinin sayıları artırıldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, pazarda koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere esnaf ve vatandaşların tamamının uymasından dolayı memnun olduğunu söyledi.