Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

21 dakika önce

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Samsun'dan kısa kısa, System.String[]

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Şenay, ilçede salgınla mücadele kapsamında önlemleri artırdıklarını belirterek, vatandaşlardan evlerinden gereksiz yere çıkmamalarını ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmelerini istedi.

Koronavirüs salgını ile mücadele edilmesi halinde başarı elde edilebileceğine dikkati çeken Şenay, "Vatandaşlarımıza hizmet amacıyla oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Grubu 7 gün 24 saat görevi başında. Vatandaşlarımızdan aldığımız talep anında yerine getiriliyor. Buna rağmen özellikle bazı gençlerimizin, 'Biz genciz, bize bir şey olmaz' şeklinde sözler söyledikleri duyumunu alıyoruz. Gençlerimize de dikkatli davranmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Şenay, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre işlem yapılacağını, suç teşkil eden davranışlara da Türk Ceza Kanunu kapsamında adli işlemlerin başlatılacağını kaydetti.

Kavak Halk Pazarı çarşamba günü kurulacak

Kaymakam İbrahim Engin Şenay, perşembe günleri kurulan halk pazarının bu hafta çarşamba günü kurulması kararını aldıklarını bildirdi.

Şenay, ilçede halk pazarının kurulduğu 23 Nisan Perşembe gününün koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ilk gününe denk gelmesi nedeniyle bu hafta için 22 Nisan Çarşamba gününe alındığını söyledi.

Şenay, uygulama ile esnafın elindeki sebze meyve gibi ürünlerin ziyan olmaması ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Ladik'te koronavirüs tedbirleri

Ladik Belediye Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin artırıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, bir yandan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sağlık ve hijyen denetimlerini aralıksız şekilde sürdürürken, diğer yandan da belediyenin ürettiği maskeleri ücretsiz olarak esnafa dağıttığını söyledi.

Vatandaşların sağlığını ön planda tutarak çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını vurgulayan Özel, "Salgın dolayısıyla koruyucu maske üretimine başladık. Bunları esnaf ve vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu sırada da sağlık ve hijyen ile sosyal izolasyon ve mesafe konusunda uyarılarda bulunuyoruz." diye konuştu.

Havza'da temizlik çalışanlarına tatlı ikramı

Havza ilçesinde bir kişi, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline tatlı ikramında bulundu.

İsmini vermek isteyen bir kişi, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünü arayarak, çalışan personele kişi başı yarım kilo tulumba tatlısı ikram ettirdi.

Tatlı ikramında bulunan kişi, gece saatlerinde balkonundan dışarıyı izlerken çalışanların dezenfeksiyon ve çöp toplama çalışmalarına şahit olduğunu anlatarak, "Kardeşlerimizin bu fedakar çalışmaları beni çok etkiledi. Kendimce onlara destek olmak, moral motivasyonlarına katkıda bulunmak ve ağızlarını tatlandırmak adına böyle bir karar aldım. Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir'e ve mesai mefhumu göstermeden fedakarca çalışan tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında çalışmaların ara vermeden devam ettiğini vurgulayarak, "Çalışmalarımızın vatandaşlar tarafından takdir edilmesi ve bu şekilde onurlandırılmamız bizleri daha fazla motive etmekte. Kendisine Belediyemiz ve personelimiz adına çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Havza'da 30 bin maske dağıtıldı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, koronavirüs ile mücadele kapsamında bugüne kadar 30 bin maske dağıtıldığını bildirdi.

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada ilçede bulunan sebze ve meyve pazarı ile süt ve süt ürünleri pazarında oluşturulan 5 giriş ve çıkış noktasında ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Kontrol noktalarında vatandaşların tek tek ateşleri ölçüldü.

Pazarların kuruluş saatlerinde başlayan çalışmada ilk etapta pazar esnafına maske dağıtılırken ve uyarıcı levhalar da verildi.

Pazar yerlerinde maske ve eldiven takılması, sebze ve meyvelerin müşteriler tarafından seçilmemesi, sosyal mesafe ile genel hijyen kurallarına uyulması ve çöplerin çöp konteynırlarına atılması konularında uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca kullanılmış eldiven ve maskeler için özel atık kutuları konulurken, dezenfeksiyon noktaları oluşturuldu ve çöp konteynerlerinin sayıları artırıldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, pazarda koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere esnaf ve vatandaşların tamamının uymasından dolayı memnun olduğunu söyledi.

İbrahim Engin, Koronavirüs, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:30 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Tedbirler hafifletilse de sahillerde geçen yaz ki iç içe geçmek gibi bir şey olmayacak Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı         
16:24
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da metruk bina yandı İstanbul Kumkapı'da metruk bina yandı         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti         
15:27
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı         
15:14
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş         
14:57
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
14:55
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek         
14:46
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi         
14:45
Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti         
14:39
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı         
14:26
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz         
14:20
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak         
14:11
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş         
13:59
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı         
13:55
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu         
13:54
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi         
13:53
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi         
13:52
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?         
13:39
Dünya Sağlık Örgütü'nden Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama         
13:26
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı         
13:24
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi         
13:21
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 16:52:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]