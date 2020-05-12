Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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6 saat önce

Kavak İlçe Sağlık Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çalışmalarına kırsaldaki mahallelerde devam edildiği bildirildi.

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Kavak İlçe Sağlık Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çalışmalarına kırsaldaki mahallelerde devam edildiği bildirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, koronavirüs salgınından korunma amacıyla ilçe merkezi ile kırsal kesimdeki mahalle halkına 5 bin 300 maske dağıttıklarını bildirdi.

Salgınına karşı mücadele ile ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını belirten Koçoğlu, "Vatandaşlarımızın pek çoğunun gereken önlemleri almadığını gördük. Ücretsiz olarak maske dağıtımı yaptık. Kendilerine birlikte hareket etmemiz halinde en kısa zamanda virüs tehdidini yeneceğimizi anlattık." dedi.

Başkan Özel'in Engelliler Haftası mesajı

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, mesajında, engelli olmanın bireysel bir sorun olmadığını, sosyal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendirdiğini vurguladı.

Geleceğe güvenle bakan bir toplumu inşa etmenin engelli ya da engelsiz herkesin ortak umut ve hedeflerini paylaşarak, beraberliği sağlamakla mümkün olacağını anlatan Özel, "Engelli kardeşlerimizin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, onları desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak, kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak, hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Bizler de engelli vatandaşlarımızın sorunlarına öncelik vermeye, bu sorunların çözümüne ciddiyetle eğilmeye, her türlü talebini karşılamaya devam edeceğiz. Tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve toplumla bütünleşmiş bir yaşam diliyorum." ifadesini kullandı.

Özel ziyaretlerde bulundu

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, yalnız yaşayan yaşlılara ve ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaretlerine devam ediyor.

Günkoru, Deliahmetoğlu, Nusratlı, Doğankaş ve Sarıksızoğlu mahallelerine giden Özel, yaşlıları ve yardıma muhtaç aileleri evlerinde ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla ziyaretlerine mahallelerde kapıda devam edeceğini anlatan Özel, "Bu yıl salgın münasebetiyle büyüklerimizle yan yana oturamıyoruz, onlara sarılamıyoruz, kucaklaşamıyoruz ama değerli büyüklerimizi yalnız bırakmamaya özen gösteriyoruz. Her anneye, her kapıya gitmeye çalışıyoruz. Ziyaretimizden duydukları memnuniyeti belirterek bizlere teşekkür ediyorlar." diye konuştu.

Ziyaretlerde meclis üyeleri ve belediye personeli de bulundu.

Havza'da pazar yerlerinde denetim

Havza Belediyesi tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında pazar yerlerinde sıkı denetimlere devam ediliyor.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, ilçede bulunan sebze ve meyve pazarı ile süt ve süt ürünleri pazarında oluşturulan 5 giriş ve çıkış noktasında vatandaşların tek tek ateşleri ölçüldü, maskesiz vatandaşlar pazar yerlerine alınmadı.

Belediye ekiplerince pazar yerlerinde maske ve eldiven takılması, sebze ve meyvelerin müşteriler tarafından seçilmemesi, sosyal mesafe ile genel hijyen kurallarına uyulması ve çöplerin çöp konteynerlerine atılması konularında uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca kullanılmış eldiven ve maskeler için özel atık kutuları konulurken, dezenfeksiyon noktaları oluşturuldu ve çöp konteynerlerin sayıları artırıldı.

İçişleri genelgesi ile yeniden açılan giyim pazarında zabıta ekiplerince denetimler yapılarak vatandaşlar sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, tedbirler kalkana kadar çalışmalara ara verilmeden devam edileceğini belirterek vurguladı.

Havza'da çocuk parkları dezenfekte edildi

Havza Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsü salgını kapsamında alınan tedbirler kapsamında çocuk parklarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekibi tarafından ilçe merkezindeki bütün çocuk parkları dezenfekte edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili yeni düzenlemelere göre 14 yaş ve altı çocuklara 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilmesi üzerine ilk olarak parkların temizlikleri yapıldı.

Daha sonra ise dezenfeksiyon ekibi tarafından salgın nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayan çocuklar için ilçe merkezindeki 23 çocuk parkında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, "Onların sağlığını korumak her zaman birinci önceliğimiz. Çarşamba günü çocuklarımızın güvenle kullanabilmeleri, gönüllerince eğlenebilmeleri için bütün çocuk parklarımızda dezenfeksiyon çalışması yaptık. Bundan sonraki süreçte çocuklarımızın sokağa çıkmalarına izin verilen günlerden önce yine aynı titizlikle parklarımızı arındıracağız." dedi.

Çocukların fazla kalabalık ortamlarda bulundurulmaması konusuna ailelerine uyarılarda bulunan Özdemir, "Parklarda da sosyal mesafe kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Biz kurum olarak hassasiyetle çalışmalarımızı yürütüyoruz, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın da aynı hassasiyeti göstereceğinden şüphem yok." diye konuştu.

Başkan Özdemir'den hemşirelere çiçek

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Hemşireler Günü dolayısıyla Havza Devlet Hastanesini ziyaret ederek hemşirelerin gününü kutladı.

Özdemir, Havza Devlet Hastanesini ziyaret ederek, hastane yetkilileri ile bir süre sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra hemşireleri ziyaret eden Özdemir, Hemşireler Günü'nü kutladı.

Özdemir, sağlık çalışanları içinde hemşirelerin yerinin farklı olduğunu vurgulayarak, "Ailelerinden, sevdiklerinden, çocuklarından, eşlerinden ve evlerinden uzak kalarak toplumun mutluluğu ve sağlığı için büyük bir gayret ve çaba gösteriyorlar. Bu gayretlerinizi Türk milleti olarak ayakta alkışlıyoruz. Yapmış olduğunuz bu zorlu görev ve azminiz, fedakarlığınız bizleri duygulandırıyor." dedi.

Havza Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Keçeci ise hemşirelerin bu yıl günlerini buruk kutlandığına işaret ederek, "Gönlümüz her zaman onlar ile birlikte. Süreç biraz sıkıntılı ve kaygılı. Bilinmeyen bir şey ile mücadele ediyoruz. İnşallah bu süreci hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlatacağız." ifadesini kullandı.

Özdemir, ardından hemşirelere çiçek verdi.

Koronavirüs, Kavak, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 04:52 Kaynak: AA


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