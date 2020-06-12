Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Çakallı bölgesindeki ormanlık alanda incelemelerde bulundu.

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Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Çakallı bölgesindeki ormanlık alanda incelemelerde bulundu.

Şenay, ormanlık alandaki incelemeleri sırasında Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş'ten ormanların bakım ve korunması ile köylü zati yakacak ihtiyacının karşılanması hakkında bilgi aldı.

Çıplak orman arazilerinin ağaçlandırılması yönünde çalışmalar yapılması gerektiğine dikkati çeken Şenay, "Orman ve ağaç sevgisinin daha küçük yaşlarda çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor. Bu kapsamda okullarda öğrencilerimize yönelik bilgilendirme seminerleri, kompozisyon yarışmaları, ağaçlandırma kampanyası, hatıra ormanları kurulmalı. Ayrıca köylünün zati yakacak ihtiyacının karşılanmasında da orman kesimi konusunda eğitim almış kişilerin tercih edilmesi daha uygun olacaktır." dedi.

Kavak'ta jandarma 4 bin maske dağıttı

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığınca fabrika ve iş yerlerine 4 bin maske dağıtıldığı bildirildi.

İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ziyaret ettikleri Organize Sanayi Bölgesi ile çeşitli yerlerde bulunan fabrika çalışanları için 4 bin maske dağıttıklarını söyledi.

Maske dağıtımında herhangi bir ücret talep etmediklerini vurgulayan Karaköse, "Kovid-19 salgınına karşı maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konularında da bilgilendirmede bulunduk. Salgın etkisinde azalış görülmesinin tekrar artış olmayacağının düşünülmemesi gerektiği, toplum olarak birlikte hareket etmemiz halinde virüsü yenebileceğimizi anlattık." diye konuştu.


Karaköse, fabrika ve iş yerlerini ziyaret ederek maske dağıtımına devam edeceklerini kaydetti.

Kavak'ta kan bağışı kampanyası

Kavak ilçesinde Türk Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezi tarafından Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Soğuksu Mahallesi Öner Caddesi'nde konuşlandırılan Türk Kızılay kan toplama aracına müracaat eden vatandaşlardan 54 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılay ekibi başkanı Dr. Cemal Çağlar, kampanyaya 67 kişinin başvurduğunu aktararak, "Durumu uygun olan 54 kişiden bağış alabildik. Bir ünite kan bile bizim için önemli. Halkımızın bağışlara gösterdiği ilgiye teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kavak'ta Kovid-19 önlemleriyle 3. cuma namazı kılındı

Kavak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından üçüncü cuma namazı kılındı.

İlçe merkezinde cuma namazı, Merkez Yörgüç Paşa Camisi yanındaki Cumhuriyet Meydanı'nda eda edildi.

Yörgüç Paşa Camisi din görevlisi Muhittin Düzenli, cuma hutbesini okuduktan sonra salgının etkisiz hale gelmesi için dua etti.

Vatandaşlar, cuma namazını getirdikleri seccadelerinde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyarak kıldı.

Havza'da SASKİ yatırımları görüşüldü

Havza'da Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden ve planlanan projeler değerlendirildi.


SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, SASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Yasin Çelik, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Celal Şenaslan ve SASKİ Havza Şube Müdürü Deniz Kayan, Belediyeyi ziyaret etti.


Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ile bir araya gelen Yıldız ve beraberindekiler, ilçede SASKİ'nin 2020 yatırım planlamasında yer alan ve devam eden projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Özdemir, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde önemli projeleri hayata geçiren SASKİ Genel Müdürü ve ekibine teşekkür ederek, "Halkımıza hizmet götürmek adına SASKİ ekiplerimize gerekli desteği vermekteyiz. İlçemiz gelişmekte olan ve her geçen gün ihtiyaçları artan bir ilçe. Amacımız ilçe genelindeki su ve altyapı hizmetlerini en üst düzeye çıkarmak." dedi.

Yıldız ise talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan 2020 yılı planı doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, İbrahim Engin, Karaköse, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 03:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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