Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

Kavak'ta Kaymakam Ömer Saygılı başkanlığında asayiş ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Samsun'dan kısa kısa, System.String[]

Kavak'ta Kaymakam Ömer Saygılı başkanlığında asayiş ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk ve Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem katıldı.

Toplantıda ilçenin genel asayiş durumu görüşüldü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler değerlendirildi.

Saygılı, vatandaşların salgını zarar görmeden atlatmaları konusunda alınan tedbirlerin sıklaştırılması gerektiğine dikkati çekti.

Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin mahalle grup yollarında, iş yerlerinde, semt pazarlarında, cadde, sokak, park ve meydanlarda denetimde bulunması gerektiğini anlatan Saygılı, vatandaşların maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.

AK Parti Kavak Yönetim Kurulu Toplantısı

AK Parti Kavak İlçe Başkanlığı haftalık olağan ilçe yürütme ve yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Kavak hizmet binasında İlçe Başkanı Onur Bakır başkanlığında yapılan toplantıya, İl Koordinatörü Hilmi Eker ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yapılacak çalışmaların hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Bakır, "Bu bir bayrak yarışıdır. İlçe kongremizden sonra bu gün itibarıyla göreve başlayan yürütme ve yönetim kurulu üyelerime başarılar diliyorum. Rabbim bu görevi aldığımız noktadan çok daha ileri noktaya taşıyarak günü geldiğinde alnımızın akı ile yine bu kutlu davaya hizmetkar olacak dava ve yol arkadaşlarımıza birçok başarıya ve ilçemize birçok proje ve yatırımları kazandırmış şekilde devretmeyi nasip eylesin." dedi.

Ladik'te kuşburnu ve şeker pancarı dalı pazarı kuruldu

Ladik Belediyesi tarafından kuşburnu ve pancar dalı pazarı kuruldu.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan pazarda satışa sunulan kuşburnu ve şeker pancarı dalına Ladikli vatandaşların yanı sıra, çevre il ve ilçelerdeki vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Pazarın çarşamba günleri kurulduğunu belirten Özel, "Kuşburnundan yapılan marmelat ve şeker pancarı dalından yapılan turşu, özellikle kış mevsiminde sofraların olmazsa olmazları arasında bulunuyor. Biz de geçmiş yıllarda olduğu gibi kuşburnu ve şeker pancarı dalı satış pazarı kurduk." diye konuştu.

Pazarda kuşburnunun kilogramı 6 ila 8 lira, şeker pancarı dalının kilogramı da 2,5 liradan alıcı buluyor.

Kavak HEM Müdürü Ersoy'dan Kaymakam Saygılı'ya ziyaret

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Zekeriya Ersoy, Kaymakamı Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Saygılı'ya hayırlı olsun dileğinde bulunan Ersoy, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ersoy, Kovid-19 ile mücadelede kullanılmak üzere kurs eğitmenleri tarafından üretimi yapılan 5 bin maskeyi de Saygılı'ya verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden dolayı memnuniyetini dile getiren Saygılı, en kısa zamanda Halk Eğitim Merkezini ziyaret edeceğini söyledi.

Halk eğitimi merkezlerinin önemine değinen Saygılı, "Halk eğitimi merkezinin vatandaşlarımıza sağladığı imkanlar saymakla bitmez. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının araştırılarak canlandırılması, bayanlarımıza el becerisi ve ekonomik yönden gelir getirici, gençlerimizin meslek edindirme ve özellikle eğitime ilişkin kursların açılmasına özen göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarete Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kurs eğitmenleri ile diğer çalışanlar da katıldı.

Yönetim Kurulu, Kuşburnu, Asayiş, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının bir tatilcinin aracına zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Türkiye ile masaya oturan "Komşu" AB'ye yaptırım çağrısı yaptı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "Abdullah Gül aday gösterilecek mi?" sorusuna yanıt: Bizim şu anda bir adayımız yok         
22:09
Gelmeyen öğrencileri geliyor gibi gösteren okul sahibi, devleti 1 milyon lira dolandırdılar Gelmeyen öğrencileri geliyor gibi gösteren okul sahibi, devleti 1 milyon lira dolandırdılar         
21:46
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor         
20:50
Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz         
19:25
Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi         
17:57
Abdurrahim Albayrak'ın Abdurrahim Albayrak'ın "Beyaz sayfa açalım" sözlerine Terim'den tepki: Aynı fikirde değilim, buna mecbur da değilim         
17:41
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada         
15:16
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 22:45:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei