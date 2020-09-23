Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak'ta Kaymakam Ömer Saygılı başkanlığında asayiş ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk ve Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem katıldı.

Toplantıda ilçenin genel asayiş durumu görüşüldü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler değerlendirildi.

Saygılı, vatandaşların salgını zarar görmeden atlatmaları konusunda alınan tedbirlerin sıklaştırılması gerektiğine dikkati çekti.

Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin mahalle grup yollarında, iş yerlerinde, semt pazarlarında, cadde, sokak, park ve meydanlarda denetimde bulunması gerektiğini anlatan Saygılı, vatandaşların maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.

AK Parti Kavak Yönetim Kurulu Toplantısı

AK Parti Kavak İlçe Başkanlığı haftalık olağan ilçe yürütme ve yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Kavak hizmet binasında İlçe Başkanı Onur Bakır başkanlığında yapılan toplantıya, İl Koordinatörü Hilmi Eker ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yapılacak çalışmaların hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Bakır, "Bu bir bayrak yarışıdır. İlçe kongremizden sonra bu gün itibarıyla göreve başlayan yürütme ve yönetim kurulu üyelerime başarılar diliyorum. Rabbim bu görevi aldığımız noktadan çok daha ileri noktaya taşıyarak günü geldiğinde alnımızın akı ile yine bu kutlu davaya hizmetkar olacak dava ve yol arkadaşlarımıza birçok başarıya ve ilçemize birçok proje ve yatırımları kazandırmış şekilde devretmeyi nasip eylesin." dedi.

Ladik'te kuşburnu ve şeker pancarı dalı pazarı kuruldu

Ladik Belediyesi tarafından kuşburnu ve pancar dalı pazarı kuruldu.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan pazarda satışa sunulan kuşburnu ve şeker pancarı dalına Ladikli vatandaşların yanı sıra, çevre il ve ilçelerdeki vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Pazarın çarşamba günleri kurulduğunu belirten Özel, "Kuşburnundan yapılan marmelat ve şeker pancarı dalından yapılan turşu, özellikle kış mevsiminde sofraların olmazsa olmazları arasında bulunuyor. Biz de geçmiş yıllarda olduğu gibi kuşburnu ve şeker pancarı dalı satış pazarı kurduk." diye konuştu.

Pazarda kuşburnunun kilogramı 6 ila 8 lira, şeker pancarı dalının kilogramı da 2,5 liradan alıcı buluyor.

Kavak HEM Müdürü Ersoy'dan Kaymakam Saygılı'ya ziyaret

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Zekeriya Ersoy, Kaymakamı Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Saygılı'ya hayırlı olsun dileğinde bulunan Ersoy, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ersoy, Kovid-19 ile mücadelede kullanılmak üzere kurs eğitmenleri tarafından üretimi yapılan 5 bin maskeyi de Saygılı'ya verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden dolayı memnuniyetini dile getiren Saygılı, en kısa zamanda Halk Eğitim Merkezini ziyaret edeceğini söyledi.

Halk eğitimi merkezlerinin önemine değinen Saygılı, "Halk eğitimi merkezinin vatandaşlarımıza sağladığı imkanlar saymakla bitmez. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının araştırılarak canlandırılması, bayanlarımıza el becerisi ve ekonomik yönden gelir getirici, gençlerimizin meslek edindirme ve özellikle eğitime ilişkin kursların açılmasına özen göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarete Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kurs eğitmenleri ile diğer çalışanlar da katıldı.