Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Saygılı, ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakır da çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Vatandaşlara kalıcı ve olumlu hizmet götürenlerin ötekileştirme yapmadan destekçisi olduk. Vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar arasında köprü vazifesi görüyoruz. Amacımız, Kavak ilçemize kalıcı hizmetler sunmaktadır. Bunun için üzerimize düşeni yerine getirmeye hazırız." dedi.

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Ladik'te balkon ve pencerelerde İstiklal Marşı coşkusu

Ladik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerin balkonları ve pencerelerinde asılı ay yıldızlı Türk bayrakları eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı'nın 23 Nisan dolayısıyla saat 16.00'da balkon ve pencerelerde İstiklal Marşı okuması çağrısı üzerine evlerini Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar, balkonlar ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Ladik Belediyesi de ses yayın cihazından İstiklal Marşı'nı okuyarak etkinliğe katıldı.

Çarşamba Belediye Başkanı Doğan'dan 23 Nisan mesajı

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, geleceğin teminatı çocukların ve tüm vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde açılışından bugüne 101 yıl geçtiğine işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza armağan edilen bu kutlu bayram barışın, huzurun, çocuk olmanın bayramıdır. Bayram şenliktir, kardeşliktir, sevgidir, yarınlarımız olan çocuklarımızın gülüşleridir. Bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle bayramımızı evlerimizde buruk bir sevinç ile kutlayacağız. İnşallah gelecek yıl çocuklarımız ellerinde bayrakları ile bayram coşkusunu caddelerimizde, sokaklarımızda tüm heyecanıyla yaşayabilir. Hepimizin ortak gayesi geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha güzel yarınlara sahip olmaları. Bu sorumluluk ile çalışmaya devam ediyoruz. Mutlu çocuklar mutlu yarınlar demek. Bugünümüze anlam katan, geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."