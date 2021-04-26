Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından, Şenlendirme Projeleri kapsamında hazırlanan "Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri Projesi" kapsamında engelliler için ikinci etkinlik gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Havza Koordinatörlüğü, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle engelli gençlere yönelik ahşap boyama ve desen çizim etkinliği yapıldı.

Havza Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan engellilere önce usta öğreticiler tarafından ahşap boyama ve desen çizimi öğretildi. Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu etkinliğe katılanlarla sohbet ederek çikolata ikram etti.

Çörekçioğlu, proje kapsamında beşinci etkinliği düzenlediklerini belirterek, verdiği destekten dolayı tüm proje paydaşlarına teşekkür etti.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, salgın nedeni ile katılımın kısıtlı tutulduğunu ifade ederek, "Bu özel gençlerimizin yüzlerinde bir tebessüm görmek bile tüm emeğimizin karşılığı." dedi.

Havza Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin ise projeye dahil olmaktan ötürü mutlu olduklarını belirtti.

Kaymakam Eser, İlçe Emniyet Müdürü Güler'i kabul etti

Ladik Kaymakamı Adem Eser, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Güler'i makamında kabul etti.

Güler, ziyaretinde İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında uygulanan 82 saat süreli sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak ilçede yürüttükleri çalışmalar hakkında Kaymakam Eser'e bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Eser, İlçe Emniyet Müdürü Güler'e teşekkür etti.

Koronavirüs risk haritasına göre Samsun'un çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldığını aktaran Kaymakam Eser," Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünyada, dolayısıyla memleketimizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hiçbir salgın bizim alacağımız tedbirlerden daha etkili değildir. Ancak ne var ki bazıların bana bir şey olmaz söylemlerini duyuyoruz. Bu tamamen yanlış bir düşünce. Koronavirüs kişiler arasında yaş ayrımı yapmıyor. Bu virüs salgınının etkisiz hale getirilmesinde bizlere, emniyet, jandarma, zabıta ve kamu görevlilerimize de önemli görevler düşüyor. Amacımız virüsün etkisiz hale getirilmesidir. Bu kapsamda gerektiğinde mesai mefhumu gözetmeden karantina altında bulunanlar ile çarşı, pazar, özel ve toplu taşıma araçları da dahil olmak üzere denetimlerimize yoğunluk vererek vatandaşlarınıza, yolculara ve araç sürücülerine maske, hijyen, sosyal mesafe ve HES kodu bilgilendirmesini gerçekleştirelim. Aksine hareket edenler hakkında ise gereken işlem ne ise onu uygulayalım." dedi.

Kaymakam Eser, zaman zaman denetimlere kendisinin de katılacağını kaydetti.