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Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

09.01.2022 12:29
Samsun'dan kısa kısa

Vezirköprü ilçesinde bir araya gelen yerel saz sanatçıları öğrenciler yararına konser düzenledi.

Vezirköprü ilçesinde bir araya gelen yerel saz sanatçıları öğrenciler yararına konser düzenledi.

Daha önce 3 ayrı okulda müzik sınıfı oluşturan ve yeni sınıflar oluşturmak için destek kampanyası başlatan saz sanatçıları, kampanya kapsamında bir araya geldi.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde konuşan yerel saz sanatçısı Mehmet Onat, "Öğrencilerimizin sanat geleceğine katkıda bulunmak için bir kampanya başlattık. Vezirköprü'de sivil toplum kuruluşları, kamu kurumlarının temsilcileri, muhtarlar, esnaflar ve halkımızın desteği ile üç okulda müzik sınıfı oluşturduk. Yeni sınıflar oluşturmak için bir konser düzenledik ve bu konserden elde ettiğimiz kazançla dördüncüsü olan Cumhuriyet Ortaokulunda bir sınıf daha açtık. Elde ettiğimiz gelirin kalanı ile yine öğrencilerimiz için başka okullarda da müzik sınıfı açmaya devam edeceğiz. Konserdeki gönüllü sanatçılarımızın da büyük desteği oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kampanya kapsamında temin edilen bağlama, gitar ve çeşitli ekipmanlar Cumhuriyet Ortaokuluna saz sanatçıları tarafından teslim edildi.

Konsere, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç ve çok sayıda kişi katıldı.

Havza'da kan bağışı

Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 68 ünite kan bağışı toplandı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında koronavirüs nedeniyle azalan kan stoklarını tamamlamak ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Havza'da kan bağışı otobüsüyle bağış kabul edildi.

Kevser Camisi önüne konuşlandırılan otobüste üç gün boyunca 68 ünite kan bağışı alındı.

Kan bağışında bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikramında bulunuldu.

Çarşamba Fırıncılar Odası'nda seçim

Çarşamba Fırıncılar Odası Genel Kurulunda Esat Akkaya güven tazeledi.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, 55 üye oy kullandı.

Seçime tek liste ile giren Çarşamba Fırıncılar Odası Başkanı Esat Akkaya kullanılan tüm oyları alarak yeniden başkan seçildi

Yönetim Kurulu ise "Süleyman Tekcan, Selami Şiş, Hikmet Bektürk, Murat Torun, Yüksel Ak ve Mehmet Doğan" isimlerinden oluştu.

Oda olarak zor bir görev yaptıklarını ifade eden Akkaya, "Evinize gidip sofraya oturduğunuzda önce ekmek yiyorsunuz. Zor bir iş yapıyoruz. Son iki yılda pandemi nedeniyle kardeş odalarımızın üyeleri kapanmak zorunda kaldı ve buna hep birlikte üzüldük. Bizler de yaşanan kapanmalarda akaryakıt parasına bakmaksızın mahalle mahalle, köy köy gezerek vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakmamak için mücadele ettik. Son gelen zamlarla birlikte ise ekmeğin maliyeti kurtarmasa bile vatandaşımızı ekmeksiz bırakmamak adına çalışmaya ve evimizi geçindirme mücadelemize devam ediyoruz. Yaptığımız görüşmeler neticesinde yakın zamanda ekmeğe zam gelecek bunu da sizlere söylemek istiyorum. Bizler de oda olarak her zaman üyelerimizin yanında olduk ve destek olmaya çalıştık. Bundan sonra da bu mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Genel kurula, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz'ın yanı sıra Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, bazı meslek odalarının başkanları ve üyeler katıldı.

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Vezirköprü, Hisarcık, Çarşamba, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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