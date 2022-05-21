Samsun'dan kısa kısa

Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Birol Binbir, doğadan toplanan mantarların tüketilmemesi uyarısında bulundu.

Binbir, AA muhabirine, ilkbahar yağışlarıyla ormanlık arazilerde mantarların çıkmaya başladığını, bunun da zehirlenme vakalarını beraberinde getirdiğini söyledi.

Vatandaşlara kültür mantarı tüketmeleri önerisinde bulunan Binbir, "Kendiliğinden yetişen mantarların yenilebilenlerini zehirlilerinden ayırt edebilmek oldukça zor. Bitkisel kaynaklı zehirlenmelerinin yüzde 50'si yabani mantardan kaynaklanmaktadır. Bulantı, kusma, tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, nörolojik belirtiler karın ağrısı şeklinde seyretmekte ve belirtilerin ortaya çıkması bazen 5 günü bile bulmaktadır. Bu nedenle toplama mantar yiyen hastaların mantar zehirlenmesi yaşadığını fark etmesi gecikebilmektedir." dedi.

Binbir, her yıl ilçede 20'ye yakın mantar zehirlenmesi olayına müdahale ettiklerini kaydetti.

Havza'da doğa yürüyüşü yapıldı

Havza'da, 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinleri kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığı, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Kılavuz Ormanı'nda belirlenen 3 kilometrelik güzergahta doğa yürüyüşü yaptı.

Kaymakam Cengiz Nayman, katılımcılara teşekkür ederek, "Sosyal ve sportif etkinlikler ile dolu bir festival geçiriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Yürüyüşe Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Fatih Çeri, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ile vatandaşlar katıldı.