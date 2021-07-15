15 Temmuz şehitleri için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

Samsun, Kastamonu ve Sinop'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, DSİ önünde buluşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla mehteran ekibi eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşe, Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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