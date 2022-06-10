Samsun kavşaklarına ASELSAN akıllı sistemi: 106 kavşaktan 80'i tamamlandı - Son Dakika
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Samsun kavşaklarına ASELSAN akıllı sistemi: 106 kavşaktan 80'i tamamlandı

10.06.2022 10:22

Samsun kavşaklarına ASELSAN akıllı sistemi: 106 kavşaktan 80'i tamamlandıSAMSUN Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Askeri Elektronik Sanayi iş birliğinde yürütülen 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi' kapsamında Samsun'da yeniden düzenleme yapılan 106 kavşaktan 80'i tamamlandı.

Samsun kavşaklarına ASELSAN akıllı sistemi: 106 kavşaktan 80'i tamamlandı

SAMSUN Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Askeri Elektronik Sanayi iş birliğinde yürütülen 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi' kapsamında Samsun'da yeniden düzenleme yapılan 106 kavşaktan 80'i tamamlandı.

Türkiye'ye yeni teknolojiler kazandırmak için çalışmalarını sürdüren ASELSAN, kentlerin şehir içi trafik sorununa çare oluyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın da bu kapsamda hazırladığı projede ASELSAN ile iş birliğine gidildi. Geçen yıl Haziran ayında ASELSAN ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında 'Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'nin protokolü imzalandı. Yapılan çalışmalarda 106 kavşak ve 4 tane bulvar olmak üzere toplam 110 noktada yapılan düzenlemelerde sona gelindi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, düzenlenen kavşaklarda, en az rahatlama olan kavşakta bile eskiye oranla trafik akışının yüzde 60 seviyesinde arttığını, akıllı kavşakların ve yapay zekanın da devreye alınmasıyla trafikteki akışın daha da hızlanacağını söyledi.

"En az rahatlama olan kavşakta yüzde 60 oranında bir rahatlama var"

Kavşak düzenleme çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Demir, "Kavşak düzenlemelerinden genelde çok büyük bir memnuniyet var. Trafik akışında çok büyük bir rahatlama oldu. Şu anda en az rahatlama olan kavşakta yüzde 60 oranında bir rahatlama var. Bir de yapay zeka ve adaptif kavşağı henüz devreye almadık. Bu sistemleri devreye aldığımızda ilave rahatlama olacak. Şu anda Samsun'da 106 kavşakta, 4 tane bulvarda, ana arterde çalışmalarımızı haziran sonuna tamamlıyoruz. Temmuz ayında da yapay zekayı devreye alacağız. Samsun'da trafik akışının güvenli ve hızlı şekilde akmasını sağlayacak bir projede ASELSAN, İçişleri Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile müşterek çalışıyoruz. Türkiye'nin en iyi projelerinden birisi olacağını sanıyorum. Şu ana kadar 80 kavşağın yapımını tamamladık. 26 kavşağın yapımı da haziran ayının sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.

Düzenlemeler 106 kavşak ve 4 bulvar ana arteri olmak üzere toplam 110 noktada yapılacak. 79 kavşak adaptif kavşak olacak. Adaptif olan 79 kavşakta sinyalizasyon sistemi olacak. Geri kalan 31 kavşakta ve ana arterde fiziksel düzenleme olacak, bunlarda sinyalizasyon olmayacak. Proje kapsamındaki 80 kavşağın yapımı tamamlandı. Yerleştirilen kameralar aktif hale getirildiğinde yapay zeka devreye girip kavşak kollarındaki araçlar anlık olarak sayılacak ve bu sayımlar doğrultusunda da kavşaktaki yeşil ışık süreleri belirlenen sınırlar dahilinde otomatik olarak ayarlanacak. Acil durum gibi pek çok durumda da sistem otomatik olarak trafiği rahatlatacak.

Samsun kavşaklarına ASELSAN akıllı sistemi: 106 kavşaktan 80'i tamamlandı
Samsun kavşaklarına ASELSAN akıllı sistemi: 106 kavşaktan 80'i tamamlandı
Samsun kavşaklarına ASELSAN akıllı sistemi: 106 kavşaktan 80'i tamamlandı
Samsun kavşaklarına ASELSAN akıllı sistemi: 106 kavşaktan 80'i tamamlandı

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Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Aselsan, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun kavşaklarına ASELSAN akıllı sistemi: 106 kavşaktan 80'i tamamlandı - Son Dakika

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