Samsun protokolü vatandaşın bayramını kutladı - Son Dakika

Samsun protokolü vatandaşın bayramını kutladı

Samsun protokolü Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajları yayınladı.

Samsun protokolü vatandaşın bayramını kutladı, System.String[]

Samsun protokolü Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajları yayınladı.


Samsun Valisi Osman Kaymak, "Bayramlar dargınlıkların bir kenara bırakıldığı, kırgınlıkların unutularak kardeşlik duygusunun öne çıkarıldığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı çok özel günlerdir. İdrak edeceğimiz bu Ramazan Bayramı'nı da insanların mutlu edildiği özel günler olarak değerlendirmemiz; en değerli varlıklarımız olan büyüklerimizin yanlarına bugünlerde gidemesek de onları arayarak bayram sevincini yaşatmamız bayrama daha da anlam katacaktır" dedi.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını idrak ettik. Milletçe, iyilik ve güzelliklerin yaşandığı, kardeşlik ve dayanışma duygularının doruğa ulaştığı, bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın huzuru içerisindeyiz. Dünyamızı etkisi altına alan salgın nedeniyle bayramı, hep birlikte evlerimizde geçireceğiz. Huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle, başta Samsunlu hemşehrilerimiz olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, sevgi ve selamlarımı sunarım" diye konuştu.


Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hepimizin bildiği gibi bütün dünya ile beraber ülkemizi de olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle bu yıl birçok faaliyet iptal edildi. Ramazan Bayramımızı zorunlu olarak evde geçiriyoruz. İnşallah, bu sıkıntılı süreci milletçe birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız. Sevgimizi göstermemiz için mesafelerin yakın olmasına gerek yok. Onun için bu bayram sevdiklerimizle gönüllerimiz bir olsun. Tekrar birbirimize sarılabileceğimiz bayramlar görmeyi Yüce Mevladan niyaz etsin. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve aziz milletimize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi temenni ediyorum, tüm hemşehrilerimizin, Ramazan Bayramı'nı kutluyor, saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.


Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının bitmesinin hüznünün yanında bir kez daha bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar bizim hem dini hem de örfü olarak milletçe birlik beraberlik içinde kutladığımız toplumsal hayatta büyük bir önem ve değere sahip maneviyat yüklü mübarek günlerdir. Mübarek bayram günleri kırgınlıkların, dargınlıkların unutulduğu, karşılıklı sevgi ve saygının pekiştiği, hoşgörünün hakim olduğu bir iklimi yaşamak ve kalıcı kılmak için büyük bir vesiledir" ifadelerini kullandı.


Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Allah'a çok şükür ki; devleti ve milletiyle ülkemiz bu sınavı çok iyi veriyor. Hep birlikte dikkatli davranır, kurallara uyarak hassasiyet gösterirsek, bu süreçten de alnımızın akıyla çıkacağımıza inancım tamdır. İnşallah salgın sonrası yapılanacak dünyada, Türkiye'nin gücü, zenginliği ve refahı daha da çok artacak. Bizler geleceğe ümit ve güvenle bakıyoruz. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu Ramazan Bayramı'nı da, dayanışma ruhumuzu, kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek bir fırsat olarak görmeliyiz" açıklamasında bulundu.


OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir ise, "Huzurun, sevginin ve mutluluğun hakim olduğu, sıkıntıların, dertlerin ve ayrılıkların bittiği çocuklarımıza ve torunlarımıza sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek bırakabilmek için suyu, toprağı ve çevreyi koruduğumuz bir bayram olmasını diliyorum. Güzelliklerde ve güzel günlerde buluşabilmek dileğiyle suyumuza sahip çıkalım. Su gibi aziz olun" sözlerine yer verdi. - SAMSUN

Ramazan Bayramı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 05:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun protokolü vatandaşın bayramını kutladı - Son Dakika

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