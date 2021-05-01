Samsun, Sinop ve Ordu'daki barajların doluluk oranları arttı - Son Dakika

Samsun, Sinop ve Ordu'daki barajların doluluk oranları arttı

01.05.2021 15:53

Samsun, Sinop ve Ordu'daki barajların doluluk oranları arttı Samsun, Ordu ve Sinop'ta bulunan 9 barajın aktif doluluk oranı, yağışların ardından arttı.

Samsun, Sinop ve Ordu'daki barajların doluluk oranları arttı

SAMSUN - Samsun, Ordu ve Sinop'ta bulunan 9 barajın aktif doluluk oranı, yağışların ardından arttı.

Karadeniz'in kıyı kesimlerinde mart ve nisan ayının yağışlı geçmesi alarm veren barajların dolmasına neden olmuştu. Meteorolojik kuraklığın ardından etkili olan yağışlar Samsun, Ordu ve Sinop'ta bulunan barajların su seviyelerine ve doluluk oranlarına da olumlu yansıdı.

Kızılırmak'taki 6 barajın durumu

Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Samsun-Altınkaya Barajı'nın 2020 yılı Nisan sonunda yüzde 34 olan aktif doluluk oranı 2021 Nisan sonunda yüzde 17,1'e düştü. Altınkaya Barajı'nın 10 Mart'taki doluluk oranı ise yüzde 12,1'di. Samsun- Derbent Barajı'nın 2020 Nisan sonu yüzde 56,4 aktif doluluk oranı 2021 Nisan sonunda yüzde 70,5'e yükseldi. Derbent Barajı'nın 10 Mart'taki doluluk oranı yüzde 66,9'du. Vezirköprü Barajı'nın 2020 Nisan sonunda yüzde 100 olan aktif doluluk oranı 2021 Nisan sonunda yüzde 63'e düştü. Vezirköprü Barajı'nın 10 Mart'taki doluluk oranı ise yüzde 15,1'e kadar inmişti. 2020 Nisan sonunda yüzde 60,9 aktif doluluk oranı olan Sinop- Boyabat Barajı'nın 2021 Nisan sonu doluluk oranı yüzde 45,4'e düştü. 2020 Nisan sonunda yüzde 98,3 aktif doluluk oranına sahip Sinop- Saraydüzü Barajı'nın 2021 Nisan sonu doluluk oranı yüzde 82'ye geriledi. 2020 Nisan sonunda yüzde 86,9 aktif doluluk oranına sahip Sinop-Dodurga Barajı'nın doluluk oranı da 2021 Nisan sonunda yüzde 61,8'e düştü.

Yeşilırmak'taki 4 barajın doluluk oranı

Yeşilırmak'ta bulunan Samsun Hasan Uğurlu Barajı'nın 2020 Nisan sonunda yüzde 57,8 olan aktif doluluk oranı 2021 Nisan sonunda yüzde 40,3'e geriledi. Hasan Uğurlu Barajı'nın 10 Mart'taki doluluk oranı yüzde 19,7'ydi. Samsun- Suat Uğurlu Barajı'nın 2020 Nisan sonunda yüzde 79,5 olan aktif doluluk oranı yüzde 85,2'ye yükseldi. Suat Uğurlu Barajı'nın 10 Mart'taki doluluk oranı yüzde 54,1'di. Samsun'un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı'nın 2020 Nisan sonunda yüzde 82,8 olan aktif doluluk oranı 2021 Nisan sonundaki doluluk oranı yüzde 77,2'ye düştü. Çakmak Barajı'nın 10 Mart'taki doluluk oranı yüzde 26,9'du. Ordu-Umur Barajı'nın 2020 Nisan sonunda yüzde 15,8 olan aktif doluluk oranı 2021 Nisan sonunda yüzde 25,4'e yükseldi.

Sinop'a içme suyu sağlayan Sinop- Erfelek Barajı'nın 2020 Nisan sonu yüzde 100 olan aktif doluluk oranı 2021 Nisan sonunda yüzde 75,6'ya düştü.

Ordu- Topçam Barajı'nın 2020 Nisan sonunda yüzde 56,9 olan aktif doluluk oranı 2021 Nisan sonunda yüzde 76,1'e yükseldi.

Samsun, Sinop ve Ordu'daki barajların doluluk oranları arttı
Samsun, Sinop ve Ordu'daki barajların doluluk oranları arttı
Samsun, Sinop ve Ordu'daki barajların doluluk oranları arttı
Samsun, Sinop ve Ordu'daki barajların doluluk oranları arttı

Samsun, Sinop, Nisan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun, Sinop ve Ordu'daki barajların doluluk oranları arttı - Son Dakika


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