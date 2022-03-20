Samsun'un 15 ilçesinde eğitime kar tatili - Son Dakika
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Samsun'un 15 ilçesinde eğitime kar tatili

20.03.2022 21:25
Samsun'un 15 ilçesinde eğitime kar tatili

Samsun'un 15 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Samsun'un 15 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde 21 Mart Pazartesi günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.

Eğitime ara verilen okulların detaylı listesine samsun.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

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milli eğitim bakanlığı, Asarcık, Samsun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'un 15 ilçesinde eğitime kar tatili - Son Dakika


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