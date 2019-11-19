Samsun'un otopark ve trafik sorununa kalıcı çözüm

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'daki otopark ve trafik sorununa kalıcı çözüm getireceklerini söyledi.



Göreve geldikleri günden bu zamana kadar belediyeyi daha güzel işleyen bir siteme kavuşturduklarını belirten Başkan Mustafa Demir, şehirdeki otopark ve trafik sorununun çözümüne yönelik projelerini açıkladı. Demir, "Belediyeyi 11 Nisan'da devraldık. 3 dönem milletvekilliği yapıp, belediyeyi de iyi tanıyan birisi olarak hemen hayırlı olsun ziyaretleri arkasından da belediyemizin projelerimize uygun yeni sisteme yapılanma noktasında ciddi bir çalışma içerisine girdik. Belediyemizi daha aktif hale getirebilecek olan daire başkanları sayısını düşürdük. Şube müdürlüklerinde yeni bir organizasyona girdik. Bizim projelerimizi ve bizden önce başlanan projeleri de devam ettirerek, ilave çalışmalarına hız verdik. Şu anda oldukça iyi durumdayız. Beklediğimizden iyi gidiyor. Özellikle kırsal alt yapıda ve kentlerde acil bekleyen problemlerle ilgili yollar, kavşaklar ve yeni yol açma noktasında çalışmalarımızı yapıyoruz. 17 tane ilçemiz var. İlçelerimizde toplam 250 km yol planlıyorduk. Şu anda 11. ay itibarıyla 450 km yol yaptık. Bekleyen ve öncelikli olan yolların da tamamına yakınına cevap verir hale geldik" dedi.



"Anakent İş Merkezi ve eski İlkadım Belediye Binası otopark olacak, Cumhuriyet Meydanı yenilenecek"



Otopark sorununu kalıcı bir şekilde çözeceklerini ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Otopark konusundaki çalışmalarımız da devam ediyor. Şubaşı Yeraltı Camisi dediğimiz bölgede şu anda projemiz bitmek üzere. Özellikle Anakent İş Merkezini (eski TEDAŞ binasının olduğu yer) kamulaştırıp bir otopark yapacağız. Projenin mekanik kısmı bitti, inşaatla alakalı mimari projesi devam ediyor. 2020 yılının başında başlarız diye düşünüyorum. Cumhuriyet Meydanı'nda yeni bir proje hazırlıyoruz. Çarşamba ilçesinde 2 tane otopark projesi hazırlıyoruz. Havza ve Vezirköprü ilçelerinde yer temin ettik, oralarda da buna benzer çalışmalar yapıyoruz. Hem Samsun merkez hem de ilçelerde otopark sorununu köklü ve kalıcı bir şekilde çözecek projelerimize başladık. İlk etapta Samsun merkezde 3 tane projeyi ihale edeceğiz, arkası da sonra gelecek. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ile de konuştuk. Eski İlkadım Belediye Binasını bize verecek. Oraya da otopark yapacağız. Oranın da proje talimatını verdik. Orası hem bulvardan otopark olarak kullanılabilecek hem de alttaki pazar yerinden otopark olarak kullanılabilecek. O bölgenin otopark ihtiyacının tamamını karşılayacak" dedi.



"Trafik sorununu çözeceğiz"



Trafik sorununu da çözeceklerini vurgulayan Demir, şunları söyledi:



"Eski çalışma arkadaşım Profesör Mustafa Ilıcalı trafikle ilgili ekiple birlikte Samsun'da 5 farklı alanda teknik fizibilite çalışması yaptı. Öneri projelerinin raporları elimize geçti. Yaklaşık 300 milyona yakın kaynak oluşturarak 88 adet kavşak, bilgi teknolojilerini kullanarak trafik yönetimi alanında bunun içerisinde otoparklar da dahil olmak üzere Samsun'un hem trafik hem de otopark sorununu kökten çözücü paketi hazırlıyoruz." - SAMSUN