Samsun Üniversitesinden "milli teknoloji" hedefi - Son Dakika

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Milli teknoloji hamlelerini gözeterek ülkemizde örnek projeler üreten bir üniversite olmayı hedef olarak belirledik." dedi.

Aydın, Ballıca Kampüsü Mühendislik Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı'nda akademisyenlerle bir araya geldi.

Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Demir ve Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin'in de katıldığı toplantıda Rektör Aydın, çalışmalar hakkında akademisyenlere bilgi verdi.

Ballıca Kampüsü'nde çevreci üniversite, çevreci kampüs anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Aydın, "Ballıca Kampüsü güneş enerjisiyle kendi enerjisini üretecek, kendi yağmur suyunu kendisi toplayacak ve daha nice çevreci yapılanmalara gidecek. Kampüsümüze ulaşım daha da kolaylaşacak. Gerekli görüşmeleri sağladık, yüz yüze eğitime başladığımızda dolmuş hatları sefer sayılarını artıracak." dedi.

Üniversitenin laboratuvarlarını geliştirmeye çalıştıklarını da vurgulayan Mahmut Aydın, şöyle devam etti:

"Proje Ofisimiz ve Teknoloji Transfer Ofisimiz aracılığıyla proje yazımına önem vermenizi istiyoruz. Üniversitemizin projelerden oluşacak kaynaklarla daha da ileri gideceğini düşünüyoruz. Biyomedikal Mühendisliği bölümümüze önem veriyoruz. Bu konuda sektörle birlikte çalışarak, sektörün ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmemiz gerekiyor. Aynı konuda Yazılım Mühendisliği bölümümüz de önemli. Öyle ki günümüz teknolojilerinde yazılım konusu ülkemizde üzerine hayli düşülmesi gereken bir konu. Makine Mühendisliği bölümümüz ise kendini bayağı aşmış vaziyette. Bu bizi gururlandırıyor. Milli teknoloji hamlelerini gözeterek ülkemizde örnek projeler üreten bir üniversite olmayı hedef olarak belirledik. Bu konuda bütün laboratuvarlarımızı hizmetinize sunduk. Özellikle proje konusunda TÜBİTAK, Avrupa Birliği, OKA destekli projeler üretebilirsiniz. Projelerde laboratuvar kullanımı konusunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile birlikte ortak paydaşız. Onlar bizim biz de onların laboratuvarlarını ülkemizin faydasına olacak şekilde her türlü projede kullanabileceğiz."

Toplantıda, Rektör Aydın, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında Kurul Özel Ödülü alan Samsun Üniversitesi Elektrikli ve Otonom Araç Takımı Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Tuncay Soylu'ya teşekkür belgesi takdim etti.