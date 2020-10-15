Samsun Valiliğinden Kovid-19 açıklaması - Son Dakika

Samsun Valiliğinden Kovid-19 açıklaması

15.10.2020 19:25
Samsun Valiliğinden Kovid-19 açıklaması, System.String[]

Samsun Valiliği, bir okulda 1 öğretmen ve 3 öğrencinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine okulda uzaktan eğitime geçilmesine karar verildiğini bildirdi.

Samsun Valiliği, bir okulda 1 öğretmen ve 3 öğrencinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine okulda uzaktan eğitime geçilmesine karar verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlkadım İlçesinde 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezi olan Baruthane Ortaokulunda, gerekli hijyenin sağlanması üzerine 235 öğrenci ile kursların başlatıldığı belirtildi.

Okul yönetimi ve öğretmenlerce öğrencilere maske, mesafe ve hijyenle ilgili koronavirüs tedbirlerinin anlatıldığını vurgulanan açıklamada, bir sınıfta en fazla 15 öğrenci olacak şekilde planlamanın yapıldığı ve teneffüs aralarında nöbetçi öğretmenlerle öğrencilerin birbirleriyle temasının önlenmesine yönelik tedbirlerin de alındığı aktarıldı.

Açıklamada, 31 Ağustos - 11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen kurslarda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığına işaret edilerek, şöyle devam edildi:

"Yüz yüze eğitim ile ilgili tüm eğitim kademelerimizde öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik tahsis edilen ödenekler ve yerel imkanlar doğrultusunda dezenfektan ve tedbir amaçlı ihtiyaç duyulan tüm hijyen malzemeleri temin edilmek suretiyle okullarımız eğitim öğretime açılmıştır. Ancak 11 Ekim 2020 Pazar günü adı geçen okulumuzdan bir öğretmenimizin rahatsızlanması haberi üzerine okul yönetimine yapılan bilgilendirme doğrultusunda okul/ilçe yönetimlerince alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi neticesinde 8. sınıfların 12 Ekim 2020'de yüz yüze eğitime açılması risk teşkil ettiği değerlendirildiğinden öncelikle veliler bilgilendirilmiş, yüz yüze eğitime okulun hijyen ve temizliği için bir gün ara verilmesi sağlanmıştır. 13 Ekim 2020 Salı günü tekrar aynı okulumuz öğretmenlerinden 1 öğretmenimiz ve 3 öğrencimizin de test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yapılan durum değerlendirmesi sonucu öğrencileri riske atmamak için filyasyon ekibiyle birlikte yoğun çalışarak temaslı olabilecek öğrenciler ve öğretmenlerin karantinaya alınması kararlaştırılarak uzaktan eğitime geçilmesi noktasında velilerimiz şeffaf bir şekilde bilgilendirilmiştir. Destekleme ve yetiştirme kurslarında görülen pozitif vakalar ile karantinada bulanan öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlık durumları il/ilçe ve okul yönetimlerimiz ile ilgili sağlık kuruluşlarınca yakından takip edilmektedir.

Kentte okulların bulaş açısından riskli olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden oluşan bir ekip kurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE arasında imzalanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü kapsamında ilimizde bulunan okulların 'Okulum Temiz Belgesi' almak için Samsun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan başvurular üzerine şu ana kadar 211 okula 'Okulum Temiz Belgesi' verilmiştir. Türkiye'de en yüksek oranda 'Okulum Temiz Belgesi' almaya hak kazanan iki ilden birisi olan ilimizde bulunan okullarda Kovid-19 ile ilgili tüm tedbir ve önlemler alınmıştır.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Valiliğinden Kovid-19 açıklaması - Son Dakika

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