Samsun Valisi Dağlı, Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Samsun Valisi Dağlı, Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı

29.06.2022 16:32
Samsun Valisi Dağlı, Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, "30 Haziran 1965'te kurulduktan sonra şehrimizin en önemli değerlerinden birisi haline gelen ve şehrimizin markası olan Samsunspor'umuzun 57. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı topraklarda kurulan Karadeniz'in incisi Samsun'un güzide takımı Samsunspor'a başarı dolu yıllar dileyen Dağlı, şu görüşlere yer verdi:

"Şanlı bayrağımızdan aldığı renkleri ve Atatürk armalı formasıyla hak ettiği mutlu günlere ulaşacağına ve geçmişte olduğu gibi büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Samsunspor'umuz yarım asırlık geçmişinde sayısız başarının yanında tarifi zor acılar da yaşamıştır. Futbol tarihimizin en acı günlerinden biri olan 20 Ocak 1989'daki elim kazada hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan'ı ve kazada yaralananları kulübümüzün kuruluş yıl dönümünde saygıyla anıyorum.

Dağlı, "Bu vesileyle, kurulduğu günden bugüne Samsunspor'umuza katkıları olan kulüp başkanlarımız, yöneticilerimiz, teknik heyetlerimiz, futbolcularımız ve taraftarımız başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyor, bu sezonki başarılarımız için görev üstlenen ve mücadele edecek olanlara başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Zülkif Dağlı, Samsunspor, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Valisi Dağlı, Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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