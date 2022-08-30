ABD'de yaşlı bakımevinde bulaşık deterjanı içirilen kişi hayatını kaybetti

SAN ABD'de bir yaşlı bakımevinde kalanlara bulaşık deterjanının içecek sanılarak içirilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

SAN ABD'de bir yaşlı bakımevinde kalanlara bulaşık deterjanının içecek sanılarak içirilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. ABD basını, ülkenin California eyaletinde bulunan San Mateo kentindeki Atria Park Yaşlı Bakımevi'nden yapılan açıklamaya yer verdi. Açıklamaya göre, bakımevi çalışanları içecek sandıkları bulaşık deterjanını burada kalan 3 kişiye ikram etti. Deterjanı içenlerden birinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili yerel yetkililerle çalışıldığı belirtildi. Açıklamada, ilgili çalışanların görevden uzaklaştırıldıkları bilgisi verildi. Diğer yandan, ABD basınına açıklama yapan Marcia Cutchin adlı bir kadın, hayatını kaybeden kişinin 93 yaşındaki annesi Gertrude Elizabeth Murison Maxwell olduğunu söyledi. Cutchin, ağzı ve boğazında su dolu kabarcıklar olan annesinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Bakımevinin kendisine, deterjanın içeriğinde "alkali temizleme solüsyonu" olduğunu söylediğini aktaran Cutchin, annesinin demans hastası olduğuna dikkati çekti. Cutchin, annesinin 8 çocuğu ve 20 torunu olduğunu dile getirdi.

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