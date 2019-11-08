Sanal parayla kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalandı

Aydın'da sanal parayla kazanç vaadiyle 3 milyon lira topladıktan sonra ortadan kaybolduğu iddiasıyla Bursa'da yakalanan kadın, tutuklandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, para toplayarak fon oluşturduğu, sanal para borsasında yatırım yaparak kar payı vadettiği, ilk etapta mağdurlara para kazandırdığı, daha büyük tutarlarda para topladıktan sonra ortadan kaybolduğu ileri sürülen S.G.B'nin Bursa'da olduğunu tespit etti.



S.G.B'nin yerinin belirlenmesi üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yürüttüğü ortak çalışmayla, İstanbul- İzmir Otoyolu'nda şüphelinin bulunduğu otomobili takibe aldı.

Otomobili Bursa Batı gişelerinde durduran polis, S.G.B'yi gözaltına aldı.

Emniyete getirilen S.G.B, daha sonra Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Aydın Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen S.G.B, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

S.G.B'nin ifadesinde, "kimseden zorla para almadığını, herkesin kendi isteğiyle para yatırdığını, bu işlerde kar ve zararın olabileceğini, battığı için ortalıktan kaybolduğunu, vakit kazanmak için saklandığını, herkesin zararını karşılayacağını" söylediği öğrenildi.Öte yandan S.G.B'nin kendilerini dolandırdığını iddia eden bir grup da emniyet müdürlüğü önünde toplandı.

Şüphelinin yanında 3 ay temizlikçi olarak çalıştığını ifade eden A.B, gazetecilere yaptığı açıklamada, S.G.B'ye 61 bin lira verdiğini belirterek, "Kuaför arkadaşım tanıştırmıştı. '3'e 5 veriyor.' dediler. Bu işi evinde yapıyordu, bir sistem kurmuştu. 'Bana 3 lira para ver. 1 ayda ana parayı çıkarırız. ya da 3 ay bana dokunma daha fazla kazanırız.' demişti. Ben de babamın parasını vermiştim. Başka bir arkadaşımdan da 90 bin lira almıştı. 2 aydır ulaşamıyorduk. Perşembe gecesi iletişime geçtik. 'Herkesin parasını vereceğim.' demişti. Sonra sabah yine aradık ama ulaşamadık." diye konuştu.



Aydın'da, aralarında akademisyen ve doktorların da olduğu 30 kişi, sanal para borsasında yatırım yapacağı vaadiyle kendilerini yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığını iddia ettikleri kadın hakkında polise şikayette bulunmuş, farklı illerde de hakkında benzer şikayetlerin bulunduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.