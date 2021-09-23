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"Sanat Güneşi" memleketi Bursa'da "bilinmeyen" şarkılarıyla anılacak - Son Dakika

"Sanat Güneşi" memleketi Bursa'da "bilinmeyen" şarkılarıyla anılacak

23.09.2021 11:59

Türk Sanat Müziği'nin en büyük yorumcularından, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, vefatının 25'inci yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Türk Sanat Müziği'nin en büyük yorumcularından, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, vefatının 25'inci yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Bursa'nın Tophane Mahallesi'nde dünyaya gelen, sesinin güzelliğiyle tanınan dedesi Şehadet Camisi müezzini Bıçkıcı Mehmet Efendi'den duyarak 3 yaşında şarkı söylemeye başlayan sanatçı, Türk müziğinde unutulmaz sesi ve yorumuyla izler bıraktı.

"Sanat Güneşi" olarak anılan Zeki Müren anısına memleketi Bursa'da, Zeki Müren Kültür ve Sanat Derneğince konser hazırlığı yapılıyor.

Bugüne kadar belli başlı şarkıları seslendirilen Müren'in bilinmeyen, okunmayan eserleri, aralık ayında gerçekleştirilmesi planlanan konserde Zeki Müren Türk Müziği Korosu tarafından seslendirilecek.

Sanatçının sevilen ve unutulmayan 15 eseri ile bugüne kadar okunmamış, bilinmeyen 25 eserinden oluşturulan repertuvar, Fahri Dibekoğlu şefliğindeki koro tarafından sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"Müren'in söylenmemiş, çok değerli eserleri var"

Zeki Müren Kültür ve Sanat Derneği Başkanı İsmail Eren, AA muhabirine, "Sanat Güneşi"nin eserlerinin unutulmaması, yeni nesillere aktarılması, sanatçının her zaman dimağlarda yer etmesini amaçladıklarını söyledi.

Müren'in, Türk toplumuna mal olmuş, eşsiz bir sanatçı olduğunu belirten Eren, " Ressam, şair, modacı ve tabii ki Türk Sanat Müziği icracısıdır. Bunların hepsini de tam olarak yerine getirmiştir ve kendisi bu çalışmaların neticesinde milletinin gönlünde yer etmiştir. 600'ü aşkın plak ve kaset doldurmuştur. Kendisinin 300'ün üzerinde bestesi ve güftesi vardır. Bunların bir kısmı, adeta beyinlere nakşetmiştir. Bir de Zeki Müren'in söylenmemiş, çok değerli eserleri var. Zeki Müren Korosu, bu eserlerden oluşan bir konser verecek." diye konuştu.

Eren, dernek olarak, Bursa'da Zeki Müren Kültür ve Sanatevi Projesi başlatacaklarını dile getirdi.

Bu sanatevini, kente gelen turistlerin özellikle ziyaret etmek isteyeceğini anlatan Eren, "Sanatevinde, Zeki Müren'in şarkılarını söylerken kullandığı elbiseleri, şiirleri, resimleri olacak." dedi.

Konserin ilk eseri "Yörük Semaisi" olacak

Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümünde öğretmen ve koro şefi olan Fahri Dibekoğlu da Zeki Müren Korosu'nun ülkenin en iyi korolarından biri olduğuna işaret etti.

Koronun 25 kişiden oluştuğunu, yapılacak sınavların ardından bu sayının 40'a ulaşacağını aktaran Dibekoğlu, "Koromuzda her meslekten, her yaştan insan var. Gönüllerimiz sadece Türk Sanat Müziği için birleşiyor. Zeki Müren'in anısını yaşatmak ve ona layık olan en güzel müzikleri yapmak için birlikteyiz." ifadesini kullandı.

Dibekoğlu, kanun, klarnet ve ritim enstrümanlarının bulunduğu koro ile haftada bir gün prova yaparak konserlere hazırlandıklarını kaydetti.

Konser yaklaştığında provaları haftada ikiye çıkardıklarını belirten Dibekoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Bursa, zaten Türk müziğine hayran bir il. Bir de konu, Zeki Müren olunca seyircimiz bol oluyor. Bugüne kadar sanatçıların hep belli başlı şarkıları okunmuş. Zeki Müren'in parçalarını komple araştırdım ve okunmamış çok güzel eserlerini ortaya çıkardım. Bunu da başkanımıza sundum. Bu eserleri inşallah Bursa halkıyla buluşturacağız. Çok güzel eserleri var. Ben bunları çalıştım. Zeki Müren'in bestecilik yönünü bilirdim ama aynı zamanda bütün şarkılarının söz yazarı da kendisi. Şair kimliği ortaya çıkmış. Bu çok güzel bir şey. Farklı makamlarda yapmış eserlerini. Çoğunlukla hep duygu yüklü, mükemmel eserler çıkarmış ortaya.

Bilinmeyen şarkıları çalışıp okuduğumda, 'Bunlar neden bugüne kadar okunmamış' diye sorguladım. Beklenen Şarkı, Manolya, Bir Demet Yasemen gibi bilinen parçalarının haricinde de çok güzel eserleri var. Yörük Semaisi var, klasik bir eser ve 'Tekrar bana dön' diye başlıyor. Konserin ilk parçası bu olacak. Benim çok ilgimi çekti. Şimdiye kadar hiç bilmiyordum. Birçok filme ismini verdiği şarkılar var. Kara Sevda parçası, okunmamış. Hepsi birbirinden değerli, hepsinin üstün sanatsal değeri var. Analiz edip notalarını tekrar yazıyorum."

Sanat Güneşi memleketi Bursa'da bilinmeyen şarkılarıyla anılacak
Sanat Güneşi memleketi Bursa'da bilinmeyen şarkılarıyla anılacak
Sanat Güneşi memleketi Bursa'da bilinmeyen şarkılarıyla anılacak
Sanat Güneşi memleketi Bursa'da bilinmeyen şarkılarıyla anılacak
Sanat Güneşi memleketi Bursa'da bilinmeyen şarkılarıyla anılacak

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Sanat Güneşi' memleketi Bursa'da 'bilinmeyen' şarkılarıyla anılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Sanat Güneşi" memleketi Bursa'da "bilinmeyen" şarkılarıyla anılacak - Son Dakika
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