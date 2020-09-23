Sanatçı baba ve kızın son eseri: İlk milli uçak Vecihi K-VI - Son Dakika

Sanatçı baba ve kızın son eseri: İlk milli uçak Vecihi K-VI

Mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak ve kızı Dilara hurda demir motosiklet ve araba parçalarıyla ilk milli uçağımız "Vecihi K-VI"nın maketini yapıyor

Uçak tamamlandığında diğer eserlerle birlikte İstanbul Havalimanı'nda sergilenecek

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak ve kızı Dilara hurda demir motosiklet ve araba parçalarıyla ilk milli uçağımız "Vecihi K-VI"nın maketini yapıyor. Uçak tamamlandığında diğer eserlerle birlikte İstanbul Havalimanı'nda sergilenecek.

Baba kız omuz omuza verip hurda ve atık malzemelerden birçok esere imza attı. Mervan Altınorak ve kızı Dilara'nın son eseri ise ilk milli uçağımız Vecihi K-VI oldu. 20 yaşındaki Dilara Altınorak, "Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde okuyorum. 1 yıl önce eski Sağlık Bakanlarından Bülent Akarca'nın evinde bir çalıştayda heykel yapmaya başladım. Babamın eserlerinden etkilenip çok benimsedim ve hayatımda heykel tutkusu başladı. Eserlerim ulusal ve uluslararası basında yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı beni medyadan keşfetti. İstanbul'da düzenlenen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesine bizi davet ettiler. Ben annem ve babam atık malzemelerden yaptığımız eserlerimizi sergiledik ve orada çeşitli kurum temsilcileriyle tanışma fırsatımız oldu. Bunlardan bir tanesi de Türk Hava Yollarıydı onlar da bizden hava alanında sergi düzenlememizi istediler bizde bu sergiye özel olarak bir eser yapmaya karar verdik buda ilk milli uçağımız Vecihi K-VI idi. Bu eseri yapmaya başladım araya pandemi girdiğinden dolayı askıya alındı şimdi ise eserimizi babamla birlikte yapmaya devam ediyoruz" dedi.