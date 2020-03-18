Sanatçılardan, evde kalanlar için online konser - Son Dakika
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Sanatçılardan, evde kalanlar için online konser

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) uyarılarını dikkate alıp evden çıkmayan vatandaşlar için sanatçılar online konserler düzenliyor.

Sanatçılardan, evde kalanlar için online konser, System.String[]

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) uyarılarını dikkate alıp evden çıkmayan vatandaşlar için sanatçılar online konserler düzenliyor.

Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs salgınından korunmak ve virüsün yayılmasını engellemek için hükümetler tarafından vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrıları yapılıyor, bazı ülkelerde de sokağa çıkma yasakları uygulanıyor.

İnsanların evde vakit geçirmeleri için sanatçılar da internet üzerinden belli saatlerde ücretsiz canlı konserler veriyor.

Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarafından salgın geçinceye kadar zorunlu olmadıkça vatandaşların evden çıkmaması uyarısına uyulmasını teşvik etmek ve evde kalan vatandaşların güzel vakit geçirmeleri sağlayabilmek için bazı sanatçılar online konserler düzenliyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden konser veren piyanist Gülsin Onay'ın yayını 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi. Sanatçı Cem Adrian da twitter hesabından #Evdekal etiketiyle yaptığı paylaşımda youtube kanalı üzerinden yayınlayacağı konserin ücretsiz izlenebileceğini söyledi. Şarkıcı Yalın da instagram hesabı üzerinden ilk canlı konser yayınını gerçekleştirdi.

Yurtdışından döndükten sonra eşiyle birlikte evlerinde kendilerini izole eden keman virtüözü Cihat Aşkın da online konserler düzenlemeye başladı. Aşkın sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda her akşam saat 21.00'de 5 dakikalık mini konserler vereceğini söyledi. Aşkın, 22 Mart Pazar günü saat 12.30'da da online pazar konseri vereceğini duyurdu.

Haluk Levent'in online konserini ise 700 bin kişi izledi.

Daha çok yaygınlaşması beklenen ücretsiz online konserler vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:38 Kaynak: AA

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