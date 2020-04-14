Sanayi kenti Kocaeli'de üretim devam ediyor

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler: "Üretime devam edeceğiz"

KOCAELİ - Türkiye'de sanayinin kalbinin attığı Kocaeli'de korona virüs nedeni ile çeşitli önlemler alan firmalar üretimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Otomotiv sektörü dışındaki firmaların çalışmalarını 3 vardiyaya bölerek sürdürdüğünü söyleyen Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, "Üretime devam edeceğiz. Çalışanlar, 'Ben işsiz kalabilirim' diye düşünmesinler, bence bu bölgede böyle bir problem var olmayacak" dedi.

Sanayi kenti Kocaeli'de üretim, korona virüsten etkilenmeden sürdürülüyor. Türkiye ihracatına yapılan üretimle büyük ölçüde destek sağlayan Kocaeli'deki sanayi kuruluşları çeşitli tedbirler alarak, üretimini sürdürüyor. 2019 yılında belirsiz küresel ekonomiye rağmen ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında arttırarak 15 milyon 240 milyon dolara ulaştıran Kocaeli'de üretim korona virüse rağmen devam ediyor. Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında üretime ara veren otomotiv fabrikalarının yanı sıra, tüm sanayi kuruluşları hijyen tedbirlerini en üst seviyeye çıkartarak üretimini sürdürüyor. Sanayi kuruluşları, gün içindeki çalışma saatlerini 3 mesaiyeye bölüp işçilerin daha az birbirleri ile temas kurmasını sağlayarak çalışmalarını devam ettiriyor. Otomotiv sanayisindeki üretime verilen ara sebebi ile Kocaeli'deki üretimde yüzde 10'luk bir azalma yaşanırken, Gebze Sanayi Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, firmaların üretimi tedbirler alarak sürdürdüğünü ifade etti.

"Üretime devam edeceğiz"

Bölgedeki üretim ile ilgili bilgiler veren Çiler, "Dünya küresel olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ama bu sıkıntılar biter. Biz bu sıkıntıların yaşandığı dönemde sanayinin başkenti olan bir bölgede hem çalışanlarımızı hem de kendimizi koruyarak emeğe dayalı üretimi sürdürmeye çalışıyoruz. Eğer ekonominin zırhını delersek ileriki günlerde farklı sıkıntılar baş gösterir. Bu süreçte herkes virüsün adres sormadığını biliyor. Bütün dünya bununla savaşıyor. Bütün dünya bununla savaşırken, ülkeler ekonomik durumlarını düşünmek zorunda. Tabi biz bu süreçte çalışanlarımızı ve işverenlerimizi koruyacağız, üretime devam edeceğiz. İlk 3 ayın rakamlarını aldım. İhracatımız ilk 3 ayda 2,7 milyar dolara ulaştı. Keşke ülkenin her tarafı Gebze gibi verimli olsa. Bu küçümsenecek bir rakam değil. Kaç ilin yapamadığı ihracatı tek başına 189 firmanın çalıştığı Gebze Sanayi Bölgesi yapmıştır. Bugün Gebze Organize Sanayi Bölgesinde 25 binden fazla çalışan var. Otomotiv yan sanayisinde çalışan firmalar üretimi durdurdu. Şu anda üretimde yüzde 10'luk bir düşüş var. Bu kapasiteler bugün için iyi. Biz bunu ayakta tutabilmek için sosyal mesafeyi koruyup, insanlar için farklı çalışma seçeneklerini seçeceğiz. Üretime devam edeceğiz. Çalışanlar, 'Ben işsiz kalabilirim' diye düşünmesinler. Bence bu bölgede böyle bir problem var olmayacak. Bütün iş verenler adına bunu söyleyebilirim. Yeter ki açıklanan ekonomik destekler zamanında kullanılsın. Kendi kaynaklarımızı iyi kullanalım" dedi.

"Sadece otomotiv sektöründe çalışan firmalarımızda bir düşüş var"

Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesinden birisi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim ile ilgili bilgiler veren GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım ise, bölgede üretimin devam ettiğini belirterek, "Burası, yüzde 10 doluluğa ulaşmış bir sanayi bölgesi. Toplam 27 bin çalışanı olan, 2019 cirosu 29 milyar dolar, 8,5 milyar dolarlık ihracatı olan bir sanayi bölgesinden bahsediyoruz. Biz bu sanayi bölgemizde katılımcılar ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak anbean devalı iletişim halindeyiz. Katılımcılarımız bize bir soru sormadan biz hangi sorularının olabileceğini düşünerek anında bilgilendirme yapıyoruz. Hem birli kirliliğini önlüyoruz hem de katılımcılar virüs konusunda birinci ağızdan bilgilendirilmiş oluyor. Sağlık önemli, bu süreç geçecek. Ama ekonomiyi çökertirsek, üretimin devamlılığını sağlayamazsak bunun acıları daha da ağır olabilir. Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimde yüzde 10 civarında bir düşüş var. Bunu biz hem katılımcılardan aldığımız verilerden hem de elektrik tüketiminden anlayabiliyoruz. Bölgemiz karma bir organize sanayi bölgesi olması sebebiyle sadece otomotiv sektöründe çalışan firmalarımızda bir düşüş var. Onun dışında bütün firmalarımız çalışıyor" diye konuştu.

"Çalışma koşullarını ikinci, üçüncü vardiyaya yayarak yoğunlaşmayı önlüyoruz"

Korona virüs nedeni ile sanayi kuruluşlarının önlemlerini arttırdığını belirten Yıldırım, "Çalışmalarımız devam ettiği için, dezenfeksiyon konusunda katılımcılarımızı bilgilendiriyoruz. Anlaşmalı olduğumuz firmalara yönlendiriyoruz Özellikle almaları gereken önlemlerle ilgili Kocaeli Valiliği ile iletişim halindeyiz. İl Pandemi Kurulunun aldığı kararları anında katılımcılarımıza bildiriyoruz. Bizim katılımcı profilimiz, kurumsal ve yabancı sermayeli firmalardan oluştuğu için katılımcılarımız hiç taviz vermeden çalışmalarına devam etmektedirler. Katılımcılarımız, çalışma koşullarını ikinci, üçüncü vardiyaya yayarak yoğunlaşmayı önlüyor. Bütün yaşam alanları dezenfekte ediliyor. Öğlen yemekleri de yoğunlaşmayı önlemek amacıyla, sıcak yemek yerine tabildotlar şeklinde veriliyor. Aldığımız önlemlerden bir kaçı bu şekilde" şeklinde konuştu.

'Alınan kararlar öncesinde bizlerden de bilgi ve görüş alınmasını rica ediyoruz'

Korona virüs nedeni hükümetin aldığı tedbirlerde sanayi temsilcileriyle de iletişim halinde olmasının önem taşıdığını belirten GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, "Benim siyasetçilerden ya da korona virüs önlemleri kapsamında kararları alan otoriteden ricam; alınan kararlar öncesinde bizlerden de bilgi ve görüş alınmasıdır. Bu sürdürülebilir kararların alınmasını sağlar. Diğer türlü direkt alınan kararların, aşağıda problem olduğunda düzeltilmesi zorluyor" ifadelerini kullandı.