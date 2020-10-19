Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Tekirdağ'da - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Yıldırım'ı ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Bakan Yardımcısı Büyükdede ve Vali Yıldırım bir süre görüştü.

Daha sonra Bakan Yardımcısı Büyükdede'nin katılımıyla Ergene Derin Deşarj A.Ş. yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.