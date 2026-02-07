Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Türk Gençliği, Türkiye Yüzyılı'nı İnşa Edecek - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Türk Gençliği, Türkiye Yüzyılı'nı İnşa Edecek

07.02.2026 23:18
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türk gençlerinin ellerinde yükseleceğine inandıklarını belirterek, "İnşallah Türkiye şimdiye kadar olduğundan çok farklı şekilde çok daha büyük başarılara sizlerin eliyle imzasını atacak. Bunu bugüne dek Türk gençliği ispat etti." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türk gençlerinin ellerinde yükseleceğine inandıklarını belirterek, "İnşallah Türkiye şimdiye kadar olduğundan çok farklı şekilde çok daha büyük başarılara sizlerin eliyle imzasını atacak. Bunu bugüne dek Türk gençliği ispat etti." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen AK Parti Yüzyılın Gençliği Buluşmaları'nda konuşan Bakan Kacır, salondaki gençlere seslenerek, "Bir cumartesi akşamı, heyecanınızla, coşkunuzla, bu salona teşrif ettiğiniz için, davamıza sunduğunuz emek, döktüğünüz alın teri, akıl teri için her birinize teşekkür ediyor, sizleri yürekten selamlıyorum. Rabb'im heyecanınızı, coşkunuzu eksik etmesin." diye konuştu.

Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğu için Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirmek üzere hep birlikte canla başla çalışıyoruz. Sizlerle de bu akşam bu buluşma vesilesiyle Milli Teknoloji Hamlesi'nde neyi nasıl yapmaya çalıştığımızı, dünyanın içinden geçtiği büyük dönüşüm sürecini, bu dönüşümde Türkiye'nin kendi hedefleri doğrultusunda, kendi imkan ve kabiliyetleriyle hangi adımları atmakta olduğunu ve inşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte hangi temeller üzerine inşa edeceğimizi, yükselteceğimizi paylaşmaya gayret edeceğim.

Biliyorum ki sizler heyecanınız ve coşkunuzun yanında Allah'ın izniyle dünyayı çok iyi anlayacak ve Türkiye'yi hedeflerine taşıma adına üzerinize düşen sorumluluğu, kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek ifa edeceksiniz. Biz biliyor ve inanıyoruz ki Milli Teknoloji Hamlesi Türk gençlerinin ellerinde yükselecek ve inşallah Türkiye şimdiye kadar olduğundan çok farklı şekilde çok daha büyük başarılara sizlerin eliyle imzasını atacak. Bunu bugüne dek Türk gençliği ispat etti."

"Yapılamaz" denilen nice işi Türk gençliğinin başardığını vurgulayan Kacır, "'Türkiye bu alanlarda söz sahibi olamaz' diyenlerin hepsini Allah'a hamdolsun Türk gençliğinin başarıları mahcup etti. Ama önümüzde çok daha büyük hedefler var. İnşallah bu hedeflere hep birlikte yürüyeceğiz ve inşallah sizlerin eliyle hayata geçecek başarılar Türkiye'nin mührünü Türkiye Yüzyılı'na vuracak." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin yüksek teknolojide küresel rekabette lider ülke olmasından söz ediyoruz"

Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi" dediklerinde tam bağımsızlıktan bahsettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirmesinden, üretmesinden söz ediyoruz. Türkiye'nin yüksek teknolojide, küresel rekabette lider ülke olmasından söz ediyoruz. Belki bütün bunlar 20-25 yıl öncesinde ancak bir hayaldi. Ama hamdolsun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde elde edilen kazanımlar ve başarılar hayal zannedilen pek çok şeyi gerçeğe dönüştürdü. Türk milletinin evlatları son 10 yılda Bayraktar'la, AKINCI'yla, ANKA'yla, AKSUNGUR'la HÜRKUŞ'la, HÜRJET'le, ATAK'la, GÖKBEY'le, KAAN'la, KIZILELMA'yla Türk milletinin imzasını gökyüzüne attılar."

"İnşallah bu milleti, tarihin en şerefli milleti olan Türk milletini çok daha büyük başarılara, ufkun ötesindeki başarılara sizler taşıyacaksınız" diyen Kacır, "Bizim en önemli ödevimiz, en önemli misyonumuz, görevimiz sizlerin önündeki engelleri kaldırmak, bu yolda sizin yanınızda olmak, işinizi kolaylaştırmaktır. Bu anlayışla çalışıyoruz. Bu anlayışla koşuyor, koşturuyoruz. Gece gündüz bilmeksizin sizlerle birlikte Allah'ın izniyle geleceğe yürüyoruz. Çünkü biliyor ve inanıyoruz ki Türk milletinin başarısı sadece Türkiye için değil, dünyanın bütün mazlumları için, bütün masumları için çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

