Sanayimizin Ar-Ge harcamaları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Sanayimizin Ar-Ge harcamaları artmaya devam ediyor

24.10.2020 11:33
Sanayimizin Ar-Ge harcamaları artmaya devam ediyor, System.String[]

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, 2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının yüzde 1,06'ya yükseldiğini ve son 10 yılın rekorunun kırıldığını belirterek, "Türk sanayisi her yıl daha fazla oranda Ar-Ge'ye pay ayırıyor, sanayimizin rekabetçi gücünü geliştirmek için Ar-Ge'ye çok...

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, 2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının yüzde 1,06'ya yükseldiğini ve son 10 yılın rekorunun kırıldığını belirterek, "Türk sanayisi her yıl daha fazla oranda Ar-Ge'ye pay ayırıyor, sanayimizin rekabetçi gücünü geliştirmek için Ar-Ge'ye çok daha fazla önem vermemiz gerekiyor" dedi.

TÜİK, Türkiye'nin 2019 yılı Ar-Ge harcamalarına ilişkin istatistikleri açıklandı. Buna göre Türkiye'nin Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre 7 milyar 420 milyon TL artarak 45 milyar 954 milyon TL'ye yükseldi. Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki oranı ise 2018 yılında yüzde 1,03 iken, 2019 yılında yüzde 1,06'na çıktı. Açıklanan verilere ilişkin bir değerlendirmede bulunan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, "Ülkemizin Ar-Ge harcamalarının artış trendi devam ediyor. 2009 yılında yüzde 0,8 seviyesinde bulunan Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı, 2019 yılında yüzde 1,06'ya kadar yükselmiş durumda. 10 yıldır bir artış trendi görüyoruz ve kritik eşik olan yüzde 1 barajını aşmış durumdayız. Ancak rekabetçi ve inovatif bir sanayi istiyorsak, bu rakamı çok daha yukarılara taşımalıyız. Öncelikli hedef olarak birkaç yıl içinde yüzde 1,5 hedefine ulaştıktan sonra ardından yüzde 2 ve en önemli hedef olan yüzde 3 seviyesine önümüzdeki 10 yıldan daha kısa bir sürede ulaşabilmek için daha çok çalışmalıyız. Ülkemizin orta gelir tuzağından kurtulması için bu rakam ve hedefler büyük önem taşıyor" dedi.

AR-GE içimizdeki cevheri ortaya çıkarıp, ürüne dönüştürmektir

"Ar-Ge çalışmalarına çok daha fazla kaynak ayırıp yoğunlaşmalıyız" diyen Başkan Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açıklanan verilere göre Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,2'sini ve Ar-Ge finansmanının da yüzde 56,3'ünü Türk özel sektörü gerçekleştiriyor. Sanayimiz ve üreticimiz Ar-Ge'nin öneminin farkında ve bu konuda olabildiği ölçüde elindeki imkanlarla çalışmalar yapıyor. Son yıllarda Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerimizin sayısı artıyor. Eskişehir'de 21 firmamızın Ar-Ge Merkezi ve 2 firmamızın Tasarım Merkezi bulunuyor. Keza Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgemizde Ar-Ge çalışması sürdüren firma sayımızda 129'a ulaştı. Bu rakamları daha da arttırmak için gayret ve çabalarımız sürüyor. Ar-Ge içimizdeki cevheri ortaya çıkarıp, önce kağıda döküp, sonrada ürüne dönüştürebilme sürecidir. Bu süreçte ülke olarak son yıllarda çok önemli mesafeler kaydediyoruz. Savunma sanayiinde ve buna bağlı diğer sanayi sektörlerinde ortaya çıkardığımız başarılı ürünlerin sahadaki performansları hepimizi gururlandırıyor. Ülkemiz sanayinin inovatif yeteneğini ve rekabetçi gücünü çok daha fazla arttırmak ayrıca, yüksek ve orta-yükse teknolojiye sahip ürünlerdeki ihracat oranımızı arttırabilmek için, Ar-Ge çalışmalarına çok daha fazla kaynak ayırıp yoğunlaşmalıyız. Bunun yanı sıra 305 bin kişiye ulaşan Ar-Ge yapan insan kaynağı sayımızın da en kısa sürede 500 bin rakamının üstüne çıkartılması gerekmektedir." - ESKİŞEHİR

Sanayimizin Ar-Ge harcamaları artmaya devam ediyor

Araştırma Geliştirme, Eskişehir, Küpeli, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayimizin Ar-Ge harcamaları artmaya devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

AK Partili başkan, belediyenin arsasını kendi vakfına devreden AK Partili selefini mahkemeye verdi Koronavirüs tedavisi gören ünlü iş insanı Rahmi Koç taburcu oldu Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasının detayları belli oldu! Peşin ödeyen büyük indirimi kapar Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor Bir adama saldırıp pantolonunu indirmişti! Meğer 'Azman' yavrularını korumak için saldırmış Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı
Son Dakika: Korona testi pozitif çıkan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk açıklama Son Dakika: Korona testi pozitif çıkan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk açıklama         
12:32
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:01
Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor         
11:33
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı         
11:26
Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı         
08:21
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı         
08:12
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi         
23:33
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 12:46:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayimizin Ar-Ge harcamaları artmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei