Sancaktepe Belediye
Başkanı Şeyma Döğücü
, İsmail Erdem
'den görevi devraldı
Başkan Döğücü: "Hiçbir şaibeye yer olmadan kazandık"
"Kadınlara güvendiğini gösteren sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum"
İSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkanlığı'na seçilen Av. Şeyma Döğücü, eski belediye başkanı İsmail Erdem'den başkanlık görevini devraldı. Törende konuşan Başkan Döğücü, "Çok büyük bir üstünlükle kazandık. Hiçbir şaibeye yer olmadan kazandık" dedi.
31 Mart mahalli idareler seçiminde sandıktan çıkan sonuca göre Sancaktepe Belediye Başkanlığı'na Av. Şeyma Döğücü seçildi. Başkan Döğücü, düzenlenen tören ile bir önceki dönemin Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'den görevi devraldı. Belediye binasında gerçekleştirilen törene Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, bir önceki Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, ve çok sayıda kişi katıldı. Başkan Döğücü, belediye binası önünde kendisini bekleyenler tarafından coşkuyla karşılandı. Daha sonra konferans salona geçen Başkan Döğücü ile Erdem, burada konuşmalarını gerçekleştirdiler.
Başkan Şeyma Döğücü'ye görevi huzur içinde devrettiğini ifade eden İsmail Erdem; "Cenab-ı Hak 10 yıl 10 gün Sancaktepe halkına hizmet yapmayı nasip eyledi. AK Parti
'li bir belediye başkanımıza makamı teslim etmeyi Cenab-ı Hak nasip eyledi. En büyük güzelliklerden birisi de bu. Onun için mutluyuz. Gönül huzuru içerisinde Şeyma hanımefendiye görevi teslim ediyoruz bugün. Gece gündüz çalışan bir ekip ruhuyla geldik. Yoksa 10 yılda bu kadar yüzerce eseri bir araya getirmek gerçek anlamda zordu. Tüm arkadaşlarımızdan helallik diliyoruz, haklarınızı helal edin" diye konuştu.
Eski başkan İsmail Erdem'den sonra konuşmasını yapan Başkan Şeyma Döğücü konuşmasına besmele ile başladı. Başkan Döğücü, "Öncelikle bu mukaddes vazifeyi bizlere nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Bu görevi bize layık gören, güvenen, kadınlara güvendiğini gösteren sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum. Kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sancaktepe'ye 10 yıl önce birlikte geldiğimiz o süreçlerde ne kadar fedakarane, uyumadan, yemeden içmeden yaptığı hizmetlerin sizlerle birlikte hepimiz şahidiyiz. Allah'ın huzurunda bu hizmetlerinizin şahidi olacağız başkanım. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum.
Teşkilatımız olarak, belediyemiz olarak, eski kadrolar, yeni kadrolar hep birlikte bu zaferi kazandık. Çok büyük bir üstünlükle kazandık. Hiçbir şaibeye yer olmadan kazandık. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.