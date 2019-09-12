Son Dakika Haberleri: Sancaktepe Belediyesi, 3 meydanda halka aşure dağıttı
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Sancaktepe Belediyesi, 3 meydanda halka aşure dağıttı

30 dakika önce

Sancaktepe Belediyesi Muharrem Ayı dolayısıyla aşure dağıttı.

Sancaktepe Belediyesi, 3 meydanda halka aşure dağıttı, System.String[]

Sancaktepe Belediyesi Muharrem Ayı dolayısıyla aşure dağıttı. Samandıra Meydanı, Yenidoğan Meydanı, Sarıgazi Demokrasi Caddesi'nde dağıtılan aşureye vatandaşların ilgisi yoğun oldu.


Samandıra Meydanı'nda 13.30'da başlayan aşure dağıtımına Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sancaktepe AK Parti İlçe Başkanı Adil Kandemir, belediye müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ay yıldız Türk bayrağı ile süslenen aşure kazanın başında geçen Başkan Döğücü Sancaktepeli'lere aşure dağıttı.


Aşure ikramında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bugün bizim yas günlerimiz. Muharrem ayındayız. Rabbim yapmış olduğumuz ibadetleri, tuttuğumuz oruçları kabul buyursun İnşallah. Aşure bereket demek, birliktelik olmak demek, hem hal olmak demek. bizim için çok şey ifade ediyor. onun için biz de bugün istedik ki, SAncaktepe'de 3 bölgemizle birlikte aşure dağıtımı yapalım. kazanları kurduk. bu 40 çeşit malzemeyi hem hal ettik. İnşallah güzel bir tadı sizlere ikram edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:20 Kaynak: İHA
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