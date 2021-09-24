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Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Sezonu başladı - Son Dakika

Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Sezonu başladı

24.09.2021 23:30
Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Sezonu başladı, System.String[]

Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Sezonu'nun açılışı, Yarınlara Kalsın Kadın Temalı Kısa Film Senaryo Yarışması'nın ödül töreniyle yapıldı.

Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Sezonu'nun açılışı, Yarınlara Kalsın Kadın Temalı Kısa Film Senaryo Yarışması'nın ödül töreniyle yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2021-2022 kültür sanat yılı açılış programında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, kültür sanat yılını anlamlı bir tema ve etkinlikle taçlandırmak istediklerini belirterek, "Yarınlara Kalsın diyerek kadın temalı kısa film senaryo yarışmamızla sanatseverlere bir selam göndermek istedik." dedi.

Hülya Koçyiğit'in jüri başkanlığını üstlendiği yarışmaya 595 senaryonun katıldığını ve 10 senaryonun ödüle değer görüldüğünü ifade eden Döğücü, şunları kaydetti:

"Asıl ödül pandemiye rağmen sanatsal üretimden vazgeçmeyen kültür hayatımızın kilometre taşları için alın teri döken, birbirinden kıymetli sanatçılara sahip olmanın onurunu taşıyan bu milletin ödülüdür. Ben milletime sanat anlamında, kültür anlamında bu zenginliği bizlere yaşattığı için teşekkür ediyorum."

"Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da kadınların, toplumu oluşturan ailenin en önemli temel taşı olduğunu söyledi.

Türk kadınının tarih boyunca hayatın içinde her alanda var olduğunu dile getiren Yavuz, "Özellikle yakın tarihimize baktığımızda, az önce açılışını yaptığımız güçlü kadınlar sergisinde de var olan Şerife Bacıları, Halime Çavuşları, Nene Hatunları ve daha nicelerini görürüz. Kadınlarımız sosyal hayatta olduğu kadar erkeklerle birlikte cephede dahi en ön safta mücadeleleriyle tarihe geçtiler." şeklinde konuştu.

Yavuz, bugün kadınların eğitim, sağlık, kültür sanat, iş dünyası ve siyaset gibi hayatın hemen her alanında daha etkin, daha etkili ve güç sahibi olduklarını belirtti.

Kadınların verilen desteklerle pek çok alanda daha çok yer aldığını belirten Yavuz, "İsmiyle müsemma bu tür yarışmalar gibi pek çok etkinlikle de kadim kültürümüzü, geleneklerimizi, benzersiz sanat ürünlerimizi, kültürel mirasımızı, kısaca millet olarak bizi biz yapan tüm yaşanmışlıklarımızı gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk sinemasının tanınan oyuncuları da geceye katıldı

Yeşilçam'ın tanınan isimlerinden Serdar Gökhan ile yarışmanın jüri başkanlığını da üstlenen oyuncu Hülya Koçyiğit de kürsüye gelerek kültür sanat sezonuna ilişkin görüşlerini ifade etti.

Konuşmaların ardından yarışmaya ve kültür sanat etkinliklerine ilişkin hazırlanan tanıtım filmi gösterildi ve kısa film senaryo yarışmanın ödülleri verildi.

Yarışmada "Ayanne" adlı senaryosuyla birincilik ödülünü kazanan Emre Örs, 15 bin liralık ödülünü Hülya Koçyiğit'in elinden aldı.

"1 Lira" adlı senaryosuyla Halil Tekeş, 10 bin liralık ikincilik, "Nefes" senaryosuyla da Volkan Güney Eker üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Ayrıca kurgu, montaj, müzik gibi mansiyon ve teşvik ödülleri de sahiplerini buldu.

Yarışmanın finalistlerinin ve konukların yanı sıra yazar Sibel Eraslan, oyuncu Ali Nuri Türkoğlu ve Muhammed Emre Kaya'nın da aralarında bulunduğu kültür sanat dünyasından isimlerin de katıldığı program, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu konseriyle sona erdi.

Her senaryo için bir fidan dikilecek

Yarışma kapsamında başvuran 595 senaryo ile jüri üyeleri başta olmak üzere yarışmaya emek verenler için "Yarınlara Kalsın" hatıra ormanına 643 adet fidan dikimi yapılacak.

Sancaktepe Belediyesi 2021-2022 Kültür Sanat Sezonu kapsamında geçen yıl salgın tedbirleri nedeniyle ara verilen ve dijital platformlara taşınan edebiyat, müzik ve tiyatro gibi pek çok alanda etkinlikler gerçekleştirilecek.

Her ay farklı etkinliklerin düzenleneceği sanat sezonunda, edebiyatçılar, sanatçılar, düşünce insanları ağırlanacak; özel gün ve haftalara özgü etkinlikler, Türk Halk Müziği, Özgün Müzik ve Türk Sanat Musikisi konserleri düzenlenecek.

Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Sezonu başladı
Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Sezonu başladı
Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Sezonu başladı
Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Sezonu başladı
Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Sezonu başladı

Hülya Koçyiğit, Sancaktepe, Kısa Film, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Sezonu başladı - Son Dakika


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