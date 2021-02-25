Sancaktepe Belediyesi Toplu Açılış Töreni (2) - Son Dakika

Sancaktepe Belediyesi Toplu Açılış Töreni (2)

25.02.2021 14:45

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadını, erkeği, çocuğu, yaşlısıyla tüm bireylerin içinde huzur duyacağı en önemli kuruluşun aile olduğunu belirterek, "Dolayısıyla aile kurumunu desteklemeyi sağlayan bütün hizmetleri çok önemsiyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadını, erkeği, çocuğu, yaşlısıyla tüm bireylerin içinde huzur duyacağı en önemli kuruluşun aile olduğunu belirterek, "Dolayısıyla aile kurumunu desteklemeyi sağlayan bütün hizmetleri çok önemsiyoruz." dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kadın Aile Merkezi, Abdurrahmangazi Mahallesi Çocuk Kreşi, İnönü Mahallesi Ömer Seyfettin Kültür ve Bilgi Merkezi, Meclis Mahallesi Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Kültür ve Bilgi Merkezi ile Çocuk Kreşi, düzenlenen törenle açıldı.

Kadın Aile Merkezi'ndeki törene katılan Selçuk, bakanlığın, kadınların iş ve aile hayatı uyumunu sağlamaya yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kadınların artık karar alma mekanizmalarında daha fazla yer aldığını vurgulayan Selçuk, kadın belediye başkan ve kadın milletvekili sayısının AK Parti döneminde arttığını anlattı.

Eğitimin başladığı ilk kurumun aile olduğunu belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumumuzun en önemli can damarlarımızdan biri ailedir. Kadınıyla erkeğiyle çocuğuyla yaşlısıyla tüm bireylerin içinde huzur duyacağı en önemli kuruluş ailedir. Dolayısıyla aile kurumunu desteklemeyi sağlayan bütün hizmetleri çok önemsiyoruz. Hem sosyal yardımlarımızı hem sosyal hizmetlerimizi her zaman aileyi önceleyerek çalışmaları yapıyoruz. Belediyelerimizin bu merkezleriyle ailelerimiz daha güçlü olacak. Biz bu anlamda ailenin sorun çözme kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hep öncelik verdik."

Okul öncesi eğitimi önemsediklerini söyleyen Selçuk, " Türkiye'de 23 milyon çocuk var. 23 milyon çocuğumuzun geleceği, ülkemizin geleceği. Biz de okul öncesi eğitimi çok önemsiyoruz. Eğitime hazırlıklı oluyorlar böylece. Rahmetli Doğan Cüceloğlu Hocamız 'Çocukluğunu yaşamış insansın gözleri hep ışıldar.' derdi. Esasındaki buradaki temel amacımız da çocuklarımızın gözlerindeki ışıltısını, gelecekte hep devam ettirmek ve bunu sağlamak. Çünkü çocuklarımızın yüzündeki o ışıltı ve tebessüm her şeye değer." diye konuştu.

Kadın Aile Merkezleri, kreşler ve kültür merkezleriyle ailelerin daha da güçleneceğini kaydeden Selçuk, hizmete giren bu merkezlerle kadın ve çocukların daha donanımlı olacağını aktardı.

Selçuk, "Biz 81 ilimizde, 922 ilçemizde 84 milyon vatandaşımıza ulaşmaya çabalıyoruz. Şu ana kadar 356 tane SHM var ilçelerimizde ve inşallah bu sene bu sayıyı 378'e çıkartacağız. Yine 247 aile destek merkezimiz ve 32 sosyal destek merkezimiz var. Kadınların güçlü olduğu yerlerde ailelerimizde güçlü olacak. Bugün burada aynı zamanda kadın belediye başkanımızın hassasiyetini de görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde Türkiye'nin sağlık konusunda güzel adımlar atmaya devam ettiğinin altını çizen Selçuk, "Sigortacılığımızın ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha gördük. Sadece Kovid-19 dönemindeki tedavilerimizin miktarı 7 milyarı aştı. Dolayısıyla her etapta Türkiye Cumhuriyeti devletimiz her daim vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek. Bugün de inşallah bu güzel kuruşlarımızı açarak Sancaktepe'mize çok hizmetler kazandıracağız." dedi.

"Devletimiz her alanda yatırım ve hizmet üretiyor"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sancaktepe'nin 2008 yılında ilçe olduğunu hatırlatarak, nüfusunun yaklaşık 500 bin olduğunu söyledi.

Yerlikaya, "Sancaktepe konum itibarıyla iç göçten oldukça etkilenen bir ilçe. Dolayısıyla kentsel altyapı, üst yapı ve sosyal hizmet ihtiyaçları katlanarak arttı. Devletimiz başta eğitim ve sağlık olmak üzere sosyal ve toplumsal hayatın gerektirdiği her alanda yatırım ve hizmet üretiyor. İhtiyaç duyulan hizmetleri sunmak için bütün imkanları seferber ediyor." diye konuştu.

Salgın sürecinde görev yapanlara teşekkürlerini sunan Yerlikaya, alınan tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini söyledi.

Yerlikaya, kadın elinin değdiği her yerde nezaket ve zarafet olduğunu vurguladı.

"Sancaktepe'yi daha bilinen bir ilçe yapmak için çalışıyoruz"

Sancaktepe Belediye Başkan Şeyma Döğücü, yaptıkları çalışmaların en önemli amacının kalplere dokunup milleti mutlu etmek olduğunu kaydetti.

AK Parti'nin İstanbul'a yaptığı yatırımın 275 milyar lira olduğunu hatırlatan Döğücü, 18 yılda toplam 17 milyar lira sosyal yardım yapıldığını söyledi. Döğücü, ilçeye Aydos ve Samandıra'da olmak üzere iki millet bahçesi kazandırmak için çalıştıklarını aktardı.

Sancaktepe'nin tarihi açıdan da önemli olduğunu vurgulayan Döğücü, "Osmanlı döneminde, Sancaktepe geleceğe açılan ilk kapı olma özelliğini taşıyor. İstanbul'a girişler, konaklamalar burada yapılıyor. Bizans dönemine dair Damatris Sarayımız var, ören yeri. Bunların her birini ilçemize kazandırarak Sancaktepe'yi daha bilinen, daha görünen bir ilçe haline getirmek için çabalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek hizmete giren binaların toplu açılışı gerçekleştirildi.

Sancaktepe Belediyesi Toplu Açılış Töreni (2)
Sancaktepe Belediyesi Toplu Açılış Töreni (2)
Sancaktepe Belediyesi Toplu Açılış Töreni (2)
Sancaktepe Belediyesi Toplu Açılış Töreni (2)

Zehra Zümrüt Selçuk, Sancaktepe, AK Parti, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sancaktepe Belediyesi Toplu Açılış Töreni (2) - Son Dakika


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