Sancaktepe'deki korkunç olayda yeni detay! Önce restoranda yemek yedirmiş, sonra çocukları kazan dairesine götürüp asmış

Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan kazan dairesinde yaşandı. İddiaya göre sitenin sakinleri, sitede görevli olan Mehmet Altun isimli şahıstan haber alamaması üzerine Mehmet Altun'un meslektaşı olan birini aradı. Mehmet Altun'un meslektaşı olan teknisyen, polis ile beraber binada bulunan kazan dairesine geldi. Çilingir yardımıyla kazan dairesinin kapısının açılmasıyla içeri giren polis, Mehmet Altun ile yaşları 7 ve 13 olan iki erkek çocuğunun ve bir kız çocuğunun asılmış halde cansız bedenlerini buldu.

YEMEK YEDİKTEN SONRA KAZAN DAİRESİNE GİTMİŞLER

Mehmet Altun'un eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarıyla önce yemek yediği, sonra da binada bulunan kazan dairesinde çocuklarını ve kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"HEPİMİZE YARDIMCI OLUYORDU"

Olay ile ilgili konuşan Bülent Çiftçi, "Çocuklar 8 - 10 yaşlarında. Onu tanıyorum, hepimize yardımcı oluyordu. Temizlik ve teknik elemanıydı burada çalışıyordu. Çocukları ile restoran bölümünde yemek yemiş. Sonra en üst kata kazan dairesine çıkmış. Orada kendini ve çocuklarını asmış. Olay kazan dairesinde olmuş. Çocukları dışarıdan getirmiş. Normalde burada oturmuyor" dedi.