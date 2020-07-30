Sandıkçı, çalışanlarıyla bayramlaştı - Son Dakika

Sandıkçı, çalışanlarıyla bayramlaştı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bayram öncesi son mesai gününde mesai arkadaşlarını görev yerlerinde ziyaret ederek bayramlaşma geleneğini sürdürdü.

Sandıkçı, çalışanlarıyla bayramlaştı, System.String[]

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bayram öncesi son mesai gününde mesai arkadaşlarını görev yerlerinde ziyaret ederek bayramlaşma geleneğini sürdürdü.

Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye birimlerinde ve şantiye alanında çalışan mesai arkadaşlarını ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Başkan Sandıkçı, mesai arkadaşlarının aileleriyle birlikte sağlık ve huzur içinde bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

"Üzüntüler paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır" diyen başkan Sandıkçı, "Bayramlar paylaşmaktır, gönül almaktır, bir ve beraber olmaktır. Özellikle kurban, toplumlarda dayanışma ve yardımlaşma ruhunu canlı tutar. Bayram süresince akrabalarımızı ziyaret edelim. İhtiyacı olanlara yardım edelim. Kurbanlarımızı dar gelirliyle, yetim ve öksüzle, yoksul ve kimsesizle paylaşmayı ihmal etmeyelim. Bir ve beraber oldukça, paylaştıkça bütün zorlukları, bütün engelleri aşabiliriz. Paylaşım içinde, gönül birliği içinde bir bütün olarak mutlu Canik'i, mutlu Samsun'u, mutlu Türkiye'yi dolayısıyla mutlu huzurlu bir dünyayı inşa edebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

Yaklaşık 5 aydır salgın hastalıkla mücadele konusunda ülke olarak başarılı bir dönem geçirildiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Bu zorlu süreçte geceli gündüzlü fedakarca çalışan, emek harcayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm dünyada gündem olan salgın hastalıkla mücadele ederken ilçemize hizmet etme noktasında diğer hizmetlerden de geri kalmadık. İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik gerekli bütün çalışmaların içinde olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Zaten bu görevde oluş sebebimiz ilçe insanımıza hizmet etmek, onların hayatlarına dokunabilmektir" dedi.

"Ziyaretlerimizde fiziksel mesafe önemli"

Sandıkçı, şöyle devam etti: "Salgın hastalığın yayılmasının önlenmesine yönelik ülkemiz çok ciddi başarı sağladı. Sağlanan bu başarının anlam bulması için, ülkemizin geleceği, insanlarımızın sağlığı için özellikle bayramda akraba ziyaretlerinde sosyal mesafeye uyarak maske kullanmayı ihmal etmeyelim. Yine bayram ziyaretleri için ya da tatil amacıyla yollarda olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, mutlaka emniyet kemerlerini takmaları hem kendi sağlıkları, hem de toplum sağlığı için çok çok önemli. Trafik kurallarına uyalım. Hiç kimse üzülmesin, acı çekmesin."

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı sözlerini, "Mesai arkadaşlarım ve Canikli vatandaşlarımız başta olmak üzere, ülkemizin ve tüm dünya Müslümanlarının Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık içinde, huzur içinde, birlik ve beraberlik içinde, paylaşım içinde mutlu bir bayram diliyorum" şeklinde tamamladı. - SAMSUN

İbrahim Sandıkçı, Kurban Bayramı, Canik, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 02:52

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sandıkçı, çalışanlarıyla bayramlaştı - Son Dakika

Son Dakika

Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi Trump'ın seçimleri erteleme önerisi Cumhuriyetçi senatörlerden destek bulmadı Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızı aranıyor Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı Rusya'da kimyasal madde yüklü kamyon bomba gibi patladı İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı         
17:18
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz         
16:23
Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut, iki yardımcısını beraberinde getiriyor Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut, iki yardımcısını beraberinde getiriyor         
15:43
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama         
15:11
Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti         
15:01
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor         
14:50
Bursa'da sahibinin elinden kaçarak giyim mağazasına dalan kurbanlık boğa, büyük korku ve panik yaşattı Bursa'da sahibinin elinden kaçarak giyim mağazasına dalan kurbanlık boğa, büyük korku ve panik yaşattı         
14:36
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak         
14:22
Sağlık Bakanı Koca, il şağlık müdürlerine talimatı verdi: Bayram boyunca salgında gevşeme yaşanmasın Sağlık Bakanı Koca, il şağlık müdürlerine talimatı verdi: Bayram boyunca salgında gevşeme yaşanmasın         
14:13
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu         
14:04
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi         
13:58
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü         
13:26
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı         
12:39
11 yıl yalan söyledi 11 yıl hapis yatacak! Goril Rafiki'yi öldüren avcı suçunu itiraf etti 11 yıl yalan söyledi 11 yıl hapis yatacak! Goril Rafiki'yi öldüren avcı suçunu itiraf etti         
12:23
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi         
11:42
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor 1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor         
11:31
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti         
11:16
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması         
11:15
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı         
10:42
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor         
10:37
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı         
10:28
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu         
10:21
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü         
10:15
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı         
09:56
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu         
09:40
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi         
09:27
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor         
09:10
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı         
08:46
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor         
08:25
700 yıllık kervansarayda 700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu         
08:10
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor         
07:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 21:21:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sandıkçı, çalışanlarıyla bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei