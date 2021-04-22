AFYONKARAHİSAR - Sandıklı belediyesi ata tohumlarından domates, biber ve patlıcan fidesi yetiştiriyor - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Sandıklı belediyesi ata tohumlarından domates, biber ve patlıcan fidesi yetiştiriyor

22.04.2021 11:01

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe Belediyesi, bölgeden temin ettiği ata tohumlarını jeotermal serada çimlendirerek 70 bin domates, biber ve patlıcan fidesine dönüştürdü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe Belediyesi, bölgeden temin ettiği ata tohumlarını jeotermal serada çimlendirerek 70 bin domates, biber ve patlıcan fidesine dönüştürdü.

Sandıklı Belediyesi, Hüdai Kaplıcaları bölgesinde üç yıl önce peyzaj çalışmaları için çiçek yetiştirmek amacıyla kurduğu serada, bu sene bölgeden temin ettiği 2 asırlık ata tohumlarını üretmeye başladı.

Serada ekimleri yapılan domates, biber ve patlıcan tohumlarının çimlenme ve fideye dönüşme aşamaları, ziraat mühendislerince sürekli takip ediliyor.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AA muhabirine, jeotermal serada peyzaj çalışmaları için ürettikleri çiçeklerden arda kalan zamanlarda ilçenin yaklaşık 200 yıllık ata tohumlarını yetiştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Bu ata tohumlarının yöredeki leziz ve meşhur domates, biber ve patlıcanları olduğunu dile getiren Çöl, şöyle konuştu:

"Geçen yıl bu tohumlar için bir tohum bankası oluşturmuştuk. Daha sonra seramızdaki ziraat mühendislerimiz bu tohumları detaylı bir şekilde çalıştılar. Bugün seramızda yaklaşık 45 bin domates ile 25 bin biber ile patlıcan fidesi çimlenmiş durumda. Burada bu fidelerin büyümeleri sürekli takip ediliyor. İnşallah, ramazan bayramı öncesinde bu fidelerimizi ilçemizde ve köylerimizdeki hemşehrilerimize hediye edeceğiz. Bu eşsiz damak tadına sahip sebzeler, onların bahçelerinde yetişecek."

"Fide ve ürünlerle markalaşmayı planlıyoruz"

Çöl, oluşturdukları tohum bankasında yetiştirdikleri fidelerle ilgili gelişim sürecini Tarım ve Orman Bakanlığı'yla paylaştıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da "ata tohumu" projelerine önem verdiğini anımsatan Çöl, "En kısa zamanda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile de bu konuyu görüşeceğiz. Ziraat mühendisi arkadaşlarımız, ilçemizin diğer sebze çeşitleriyle ilgili de çalışmalar yapıyor. Bu güzel asırlık tohum çalışmalarını Sandıklı'mıza miras bırakacağımız için son derece mutluyuz." diye konuştu.

Tohumlar konusunda kentteki bir vatandaşın kendilerine destek olduğunu aktaran Çöl, şöyle devam etti:

"Bu tohumlar, bizim vizyonumuzu daha da açtı. Şu anda çalışmalarımız harika ve muhteşem bir şekilde gidiyor. İnşallah, bundan sonraki süreç içerisinde, ata tohumlarımız özelinde daha güzel fide ve ürünlerle markalaşmayı planlıyoruz. Daha sonraki yıllarda da Afyonkarahisar ve Türkiye geneline bu fidelerin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Emeklerinden dolayı ziraat mühendislerimize de teşekkür ediyorum."

Ziraat Mühendisi İbrahim Armağan da jeotermal serada ektikleri ata tohumlarının fideye dönüşerek nesilden nesile aktarılmasının sağlanacağını ifade etti.

AFYONKARAHİSAR - Sandıklı belediyesi ata tohumlarından domates, biber ve patlıcan fidesi yetiştiriyor
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı belediyesi ata tohumlarından domates, biber ve patlıcan fidesi yetiştiriyor
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı belediyesi ata tohumlarından domates, biber ve patlıcan fidesi yetiştiriyor
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı belediyesi ata tohumlarından domates, biber ve patlıcan fidesi yetiştiriyor

Sandıklı Belediyesi, Karahisar, Sandıklı, Domates, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Sandıklı belediyesi ata tohumlarından domates, biber ve patlıcan fidesi yetiştiriyor - Son Dakika


Son Dakika

İngiltere'nin en önemli gazetelerinden Mirror, Giroud'nun Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti İngiltere'nin en önemli gazetelerinden Mirror, Giroud'nun Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı 2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş 2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı Durum vahim! Profesör Durum vahim! Profesör "İstanbul 45 dereceyi görecek, insanlar ölebilir" deyip tarih verdi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Kısmi kapanma devam edecek mi? Kabine'ye tavsiye kararı sunacak olan Bilim Kurulu bugün toplanıyor Kısmi kapanma devam edecek mi? Kabine'ye tavsiye kararı sunacak olan Bilim Kurulu bugün toplanıyor         
12:39
Lyon'da ilk maçına çıkan Türk stoper Cenk, 10 dakikada kendine hayran bıraktı, Lyon'da ilk maçına çıkan Türk stoper Cenk, 10 dakikada kendine hayran bıraktı, "Yeni Chiellini" yorumları yapıldı         
11:54
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu         
11:00
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü         
10:29
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı         
09:36
Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz         
09:20
Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi         
08:19
ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor         
04:13
"Kirasını veriyorum, istediğimi yaparım" diye tartıştığı ev sahibini öldürdü         
03:26
"Allah'ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni saatler sonra ölü bulundu         
01:04
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma         
22:47
Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu         
20:33
Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı         
18:20
Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı         
18:19
Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım         
15:04
Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 12:54:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AFYONKARAHİSAR - Sandıklı belediyesi ata tohumlarından domates, biber ve patlıcan fidesi yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei