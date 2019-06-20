Son Dakika Haberleri: Sandıklı'daki selde evler ve tarım alanları zarar gördü
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Sandıklı'daki selde evler ve tarım alanları zarar gördü

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yavaşlar köyünde aşırı yağış sonrası dere taştı, ekili alanlar, ev, ahır ve samanlıklar zarar gördü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yavaşlar köyünde aşırı yağış sonrası dere taştı, ekili alanlar, ev, ahır ve samanlıklar zarar gördü.
Dün akşam başlayan aşırı yağış sonrası taşan taşkın koruma deresi nedeniyle Yavaşlar köyünde sel yaşandı.
Selde yaklaşık 250 dekar ekili alan zarar görürken, 20 evi de su bastı.
Ev, ahır ve kümeslerin su altında kaldığı selde, yayladaki 15 keçi, 16 tavuk ve 15 civciv telef oldu.
Gece başlayan zarar tespit çalışmaları sabahın erken saatlerinde de sürdü.
Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, Özel İdare Müdürlüğü ve AFAD ekipleri tarafından köyde zarar tespit çalışmaları başlatıldı.
Selin aniden başladığını belirten köy muhtarı Sezgin Orhan, taşkın koruma deresinin taşması sonucu birçok evin sular altında kaldığını anlattı.
Yetkililerden yardım beklediklerini ifade eden Orhan, "Köyümüzde 19 ev su altında kaldı. Gece geç saatlere kadar su tahliyesi yapıldı. Köyümüzün içerisi şu an çamurdan geçilmiyor. Yetkililer geldi temizliğe başladı." dedi.
Zarar gören bahçe ve tarlaları inceleyen Kaymakam Tortop, zararın 30 bin lira civarında olduğunu dile getirerek, "20 evde su baskını yaşandı. Evler ve ekili alanlar zarar gördü. 20 evimizde su baskını var. Arkadaşımızın tespitine göre 30 bin lira civarında zarar var. Dün akşam itibariyle AFAD başta olmak üzere, İlçe Tarım, Özel İdare bölgeye gelerek çalışmalar yaptı." diye konuştu.
Sandıklı'daki selde evler ve tarım alanları zarar gördü
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:30 Kaynak: AA
Yavaşlar, Sandıklı, Güncel
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