SANKO'dan TEKNOFEST 2020'de öğrencilere mentorluk desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi SANKO'dan TEKNOFEST 2020'de öğrencilere mentorluk desteği - Son Dakika Ekonomi

SANKO'dan TEKNOFEST 2020'de öğrencilere mentorluk desteği

6 saat önce

SANKO Holding bünyesinde çalışan mühendisler, "TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek "Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması"na katılacak öğrencilere mentorluk desteği sağlayacak ve aynı zamanda akademisyenlerle birlikte projelerin...

SANKO'dan TEKNOFEST 2020'de öğrencilere mentorluk desteği, System.String[]

SANKO Holding bünyesinde çalışan mühendisler, "TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek "Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması"na katılacak öğrencilere mentorluk desteği sağlayacak ve aynı zamanda akademisyenlerle birlikte projelerin değerlendirilme süreçlerine iştirak edecek.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek festival kapsamında "Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması" gerçekleştirilecek.

Bu yarışmayla enerji verimli endüstriyel işletmeleri ve endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılması sağlanacak, endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmak amaçlanacak.

Katılımların 28 Şubat tarihine kadar gerçekleştirileceği yarışmada, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, üniversite öğrencileri ve mezunlar yer alabilecek.

Kentin önemli dinamikleri arasında bulunan SANKO Holding de festivalin ve yarışmanın ana paydaşları arasında yer alıyor. Bu kapsamda SANKO Holding bünyesinde çalışan mühendisler, yarışmaya iştirak edecek öğrencilere mentorluk desteği sağlayacak ve aynı zamanda akademisyenlerle birlikte projelerin değerlendirilme süreçlerine katılacak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

51 il ve 2 ilçede SGK teşvik süresi 1 yıl uzatıldı
Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'da 6 yapay zeka bilgisayarı bulunduğunu açıkladı Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun açılışını bizzat yaptı İBB'nin şirketi, İETT'ye eski otobüs satacak

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 16:15:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SANKO'dan TEKNOFEST 2020'de öğrencilere mentorluk desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]