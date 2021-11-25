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SANKO Holding Gaziantep'e 5 eğitim tesisi yapacak - Son Dakika

SANKO Holding Gaziantep'e 5 eğitim tesisi yapacak

25.11.2021 12:20
SANKO Holding Gaziantep'e 5 eğitim tesisi yapacak

SANKO Holding, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever Kampanyası" kapsamında kente 3 okul, bir kütüphane ve bir kapalı spor salonu inşa edecek.

SANKO Holding, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever Kampanyası" kapsamında kente 3 okul, bir kütüphane ve bir kapalı spor salonu inşa edecek.

Holding açıklamasına göre, Valilikte düzenlenen protokol törenine, Vali Davut Gül, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı.

Gül, törendeki konuşmasında, SANKO Holding ile 32 ve 24 derslikli olmak üzere toplam 88 derslikli 3 okul, bir spor salonu ile bir de şehir merkezine yapılacak ve 24 saat hizmet verecek kütüphane olmak üzere 5 eğitim tesisinin protokolünü imzaladıklarını belirtti.

Hedef olarak belirledikleri 100 eğitim tesisinden 5'ine Konukoğlu ailesinin katkı sunduğunu vurgulayan Gül, "Geçmişte bunların çok daha fazlasını ve her alanda yaptıkları hayırları biliyoruz. Bu anlamlı katkılarından dolayı SANKO Onursal Başkanları Abdulkadir ve Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Konukoğlu ailesinin fertlerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Holdingin onursal başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise topluma katkı sunacak projeleri desteklemekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Sosyal sorumluluk projelerine destek olmayı millete karşı sosyal görev olarak gördüklerine işaret eden Abdulkadir Konukoğlu, "Daha önce üçü fakülte binası olmak üzere 22 okul yaptırdık, SANKO Üniversitesini kurduk. Şimdiye kadar 16 cami yaptırıp ibadete açılmasını sağladık, yeni yaptıracaklarımızla bu sayı 20'ye ulaşacak. Eğitime katkı sunacak projelerimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Holdingin yönetim kurulu başkanı Adil Sani Konukoğlu da Gaziantep'in göz bebekleri olduklarını aktardı.

Gaziantep'e hizmet etmekten gurur duyduklarını dile getiren Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Gazi şehrimize hizmet etmek bizim için bir şereftir. Bundan sonra da hizmetlerimize devam edeceğiz, hiçbir şekilde hizmet etmekten geri durmayacağız. İlerleyen dönemlerde bu okullara yenilerini ekleyerek daha fazla katkı sağlamaya devam edeceğiz. Şehrimizin eğitimine katkı sunacak okullarımızın Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise Konukoğlu ailesine desteklerinden dolayı teşekkür ederek yatırımların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Protokolün imzalanmasının ardından Gül, Abdulkadir Konukoğlu ve Adil Sani Konukoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti.

Abdulkadir Konukoğlu, Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SANKO Holding Gaziantep'e 5 eğitim tesisi yapacak - Son Dakika


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