Son Dakika Haberleri: Sanko Okullarında Gaziantep'in Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü Kutlandı

Sanko Okullarında Gaziantep'in Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü Kutlandı

46 dakika önce İlandır

Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen törene, SANKO Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu, Danışma Kurulu Üyesi Murat Güneri, Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, okul yöneticileri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sanko Okullarında Gaziantep'in Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü Kutlandı, System.String[]
Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen törene, SANKO Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu, Danışma Kurulu Üyesi Murat Güneri, Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, okul yöneticileri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

SANKO Okulları Edebiyat Öğretmeni Murat Öztürk, törende yaptığı konuşmada, Gaziantep savunmasının vatan, millet sevgisi ve hür yaşama aşkından başka silahları olmayan Gazianteplilerin kahramanlık destanı olduğunu söyledi. Öztürk, "İşgallere karşı, 'Müslüman toprağında heç gavur olur mu' diyerek başlayan Anteplinin tepkisi dünyada görülen ender şehir savaşlarından birini oluşturmaktadır. Fransızlara karşı uzun süre direnen şehrin yüzde sekseni tahrip olmuş, evler oturulamayacak hale gelmiştir" diye konuştu.

Direniş süresince halktan 232 bin altın lira toplandığını, şehir esnafının da dükkanlarındaki malları, mücadele için feda ettiklerini anlatan Öztürk, "Meşru haklarını koruma dışında amacı olmayan Antepliler 6 bin 317 şehitle, 8 bin yapının yerle bir olduğu şehri inatla ve inançla savunarak bir şehrin bir ülkeye karşı onurlu direnişinin destanını yazmışlardı" ifadelerine yer verdi.

Gölge oyunu eşliğinde, Antep'in kurtuluş hikayesinin türkülerle anlatıldığı muhteşem bir oratoryo ile devam eden tören, halk oyunları ile son buldu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:05 Kaynak: İHA

Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep, Güncel
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