Şanlı zaferin 105. yılı kutlandı - Son Dakika
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Şanlı zaferin 105. yılı kutlandı

6 saat önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü Manisa'nın Kula ve Salihli ilçelerinde çelenk sunma merasimiyle gerçekleştirildi.

Şanlı zaferin 105. yılı kutlandı, System.String[]

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü Manisa'nın Kula ve Salihli ilçelerinde çelenk sunma merasimiyle gerçekleştirildi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. Yıl dönümü sade törenlerle kutlanıyor. Manisa'nın Salihli ve Kula ilçelerinde de anıtlara çelenk sunumunun ardından şehitliklere karanfil bırakılıp dua edildi.


Salihli'deki tören


Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı, tüm yurt genelinde olduğu gibi Manisa'nın Salihli ilçesinde çelenk sunumu ile kutlandı. "Çanakkale Geçilmez" sözünü yedi düvele ezberleten Kahraman Türk Ordusu'nun muhteşem zaferinin 105'inci yıldönümü dolayısıyla Salihli'de Jandarma Şehitler Ormanı Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Temsilcisi Abdullah Varol tarafından anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunmasıyla tören son buldu. Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki diğer anma programları iptal edildi.


Kula'daki tören


Manisa'nın Kula ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve ilçe şehitliğinde dua edilmesi ile kutlandı. Korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla son günlerde alınan tedbirler kapsamında anma törenleri de geçici bir süreliğine kaldırıldı. Bu kapsamda 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup ilçe şehitliğinde dua edilerek gerçekleştirildi. Kula'da Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı'nın çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından ilçe şehitliğinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak kahraman şehitler için dualar edildi. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı kutlaması, ilçe şehitliğinde yapılan programla son buldu. Kula'da düzenlenen anma programına, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Mehmet Uçak, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Ekiz, İlçe Müftüsü Kamil Kırgız, daire amirleri ve kamu kurum ve kuruluş başkanları katıldı. - MANİSA

Salihli, Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:10 Kaynak: İHA

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