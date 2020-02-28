Şanlıurfa'da 17 yılda yaklaşık 3 milyon dekar zirai arazi sulamaya açıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son 17 yılda yapılan yatırımlarla Şanlıurfa'da 2 milyon 704 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını bildirdi.

Aydın, yazılı açıklamasında, kentteki verimli topraklarını sulamaya açmak adına söz konusu dönemde 2 baraj, 4 gölet ve 20 taşkın koruma tesisi inşa ettiklerini belirtti.

"Yakın bir gelecekte Şanlıurfa'yı ülkemizin ve Dünya'nın önemli bir gıda üretim üssü haline getirmek için sulama yatırımlarını gece gündüz devam ettiriyoruz." ifadesini kullanan Aydın, Şanlıurfa'nın içme suyu sorununun Atatürk Barajı sayesinde kökten çözüldüğüne işaret etti.

Aydın, Şanlıurfa'nın bazı ilçelerinde, uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü kaydederek, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Siverek ilçesinin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için, Atatürk Barajı baraj gölünde yapılacak su alma yapısı vasıtasıyla alınacak su, yeni yapılacak arıtma tesisine iletilecek. 19 köye hizmet edecek, 37 kilometre uzunluğunda günlük 110 bin metreküp kapasiteli isale hattı yapılacak. İsale hattı ve arıtma tesisinin inşaatları devam etmektedir. Viranşehir, Suruç, Hilvan, Birecik ve Halfeti ilçelerimize de 2021 yılından itibaren memba kalitesinde içme suyu temin edeceğiz. Böylece bu ilçelerimizin 2050 yılına kadar içme suyu sorunu çözülmüş olacak."

Aydın, inşası devam eden sulama tesisleriyle gelecekte 723 bin 830 dekar verimli arazinin sulamaya açılacağını bildirdi.