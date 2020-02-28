Şanlıurfa'da 17 yılda yaklaşık 3 milyon dekar zirai arazi sulamaya açıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da 17 yılda yaklaşık 3 milyon dekar zirai arazi sulamaya açıldı - Son Dakika Ekonomi

Şanlıurfa'da 17 yılda yaklaşık 3 milyon dekar zirai arazi sulamaya açıldı

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son 17 yılda yapılan yatırımlarla Şanlıurfa'da 2 milyon 704 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını bildirdi.

Şanlıurfa'da 17 yılda yaklaşık 3 milyon dekar zirai arazi sulamaya açıldı, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son 17 yılda yapılan yatırımlarla Şanlıurfa'da 2 milyon 704 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını bildirdi.

Aydın, yazılı açıklamasında, kentteki verimli topraklarını sulamaya açmak adına söz konusu dönemde 2 baraj, 4 gölet ve 20 taşkın koruma tesisi inşa ettiklerini belirtti.

"Yakın bir gelecekte Şanlıurfa'yı ülkemizin ve Dünya'nın önemli bir gıda üretim üssü haline getirmek için sulama yatırımlarını gece gündüz devam ettiriyoruz." ifadesini kullanan Aydın, Şanlıurfa'nın içme suyu sorununun Atatürk Barajı sayesinde kökten çözüldüğüne işaret etti.

Aydın, Şanlıurfa'nın bazı ilçelerinde, uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü kaydederek, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Siverek ilçesinin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için, Atatürk Barajı baraj gölünde yapılacak su alma yapısı vasıtasıyla alınacak su, yeni yapılacak arıtma tesisine iletilecek. 19 köye hizmet edecek, 37 kilometre uzunluğunda günlük 110 bin metreküp kapasiteli isale hattı yapılacak. İsale hattı ve arıtma tesisinin inşaatları devam etmektedir. Viranşehir, Suruç, Hilvan, Birecik ve Halfeti ilçelerimize de 2021 yılından itibaren memba kalitesinde içme suyu temin edeceğiz. Böylece bu ilçelerimizin 2050 yılına kadar içme suyu sorunu çözülmüş olacak."

Aydın, inşası devam eden sulama tesisleriyle gelecekte 723 bin 830 dekar verimli arazinin sulamaya açılacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri, Mevlüt Aydın, Şanlıurfa, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altının kilogramı 324 bin 500 liraya geriledi
Benzine 34 kuruş, motorine ise 31 kuruş indirim geldi Cenevre Otomobil Fuarı koronavirüs nedeniyle iptal edildi Ambalaj ve elektronik eşyada beyanname verme için son tarih 2 Mart

Son Dakika Haberleri
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!
15:32 Ünlü isimler, 33 şehidimizin ardından konserlerini iptal etti
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 17:32:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da 17 yılda yaklaşık 3 milyon dekar zirai arazi sulamaya açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]