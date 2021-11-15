Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 4 aylık bebek yaşamını yitirdi.
Dolutepe Mahallesi'nde Baran Beşdağ'ı emziren annesi, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Baran bebek kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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