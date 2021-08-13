Şanlıurfa'da bıçakla zabıta aracının lastiğini patlatan seyyar satıcı tutuklandı - Son Dakika

Buna tepki gösteren seyyar satıcı İ.Ş. ile zabıta ekipleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.Ş, zabıta aracının lastiğini bıçakla patlattı.

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