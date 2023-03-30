Şanlıurfa'da dehşet veren kaza! Kamyonet sürücüsü ve yanındaki şahıs yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da dehşet veren kaza! Kamyonet sürücüsü ve yanındaki şahıs yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

30.03.2023 16:24

Şanlıurfa'da bir kamyon ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken 4 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun Organize Sanayi Bölgesi çıkışında yaşanan kazada iddiaya göre, Hakan A.'nın kullandığı kamyon, İlhan Yetim yönetimindeki otomobil ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı.

KAMYONETİN İÇİNDEKİLER HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü İlhan Yetim ve aynı araçta bulunan Abdullah Karataş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

YARALI 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı 4 kişi ise ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Ortalık iyice kızıştı! Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamaya başkanlardan ardı ardına tepkiler Ortalık iyice kızıştı! Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamaya başkanlardan ardı ardına tepkiler Şanlıurfa'da feci kaza! Kamyonet sürücüsü ve yanındaki öldü, 4 kişi yaralandı Şanlıurfa'da feci kaza! Kamyonet sürücüsü ve yanındaki öldü, 4 kişi yaralandı

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da dehşet veren kaza! Kamyonet sürücüsü ve yanındaki şahıs yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
17:00 Ortalık çok fena kızıştı! Kulüpler Birliği'nin açıklamasına başkanlarda peş peşe tepki geldi
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Beni kendinle uğraştırma" dediği Akşener'den cevap gecikmedi: Ben buradayım, adresim belli
16:53 Kumar ocak söndürür! Dakikalar içinde servet kaybeden Neymar şekilden şekle girdi
16:40 Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Beni kendinle uğraştırma" sözlerine yanıt: Ben buradayım, adresim belli
16:28 Ortalık iyice kızıştı! Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamaya başkanlardan ardı ardına tepkiler
16:16 Karar açıklandı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlıyor!
16:16 Müge Anlı'nın canlı yayınında "jigolo" gerginliği: Senin geceliğin 60 bin lira mı?
16:15 Taraftar heyecanlı! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması
16:09 Muhalefet liderleri için "Kafalarını keseriz" diyen şahıs gözaltında!
16:10 Son Dakika! Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2023 17:12:30. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da dehşet veren kaza! Kamyonet sürücüsü ve yanındaki şahıs yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement